Soupçons d'emploi fictif : cinq ans d'inéligibilité requis contre le président du Département du Var

Dans le dossier des soupçons d’emploi fictif à la mairie de Carqueiranne, le parquet de Toulon requiert ce mercredi une peine de cinq ans d'inéligibilité envers le président du Département du Var Marc Giraud et les trois autres prévenus dans ce dossier. Les réquisitions prévoient également l'exécution provisoire de cette peine, c'est à dire que même s'ils font appel, les prévenus ne pourront pas continuer leur mandat jusqu'à un nouveau procés. Le parquet demande aussi 50.000 euros d'amende et deux ans de prison dont un avec sursis pour tous les prévenus.

Un emploi fictif au coeur du procès

Marc Giraud, l’ancien maire et actuel président du Conseil départemental, est jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour détournements de fonds publics. Trois de ses proches collaborateurs sont également devant les juges. Marc Giraud est soupçonné d’avoir octroyé, entre 2011 et 2015 à Carqueiranne, un emploi fictif à Patricia Arnould, sa suppléante au conseil départemental. Patricia Arnould aurait touché près de 25.000€ par an en tant qu’agent administratif. Elle est elle-même jugée pour « recel de fonds publics ». L’ancien chef de cabinet et directeur général des services de Carqueiranne sont eux poursuivis pour complicité de détournement.

Patricia Arnould a expliqué en garde à vue qu’elle était chargée d’aider les habitants de Carqueiranne dans leur recherche d’emploi ou de logement. Mais lors d’une perquisition à la mairie, les hommes de la PJ découvrent le bureau-placard où cette proche collaboratrice de Marc Giraud est censée travailler : une pièce minuscule, 1m20 de large, encombrée par des aquarelles, des posters, des cartons. Impossible par exemple de s’asseoir au bureau. Les documents retrouvés dans l’ordinateur datent eux de 2007. Rien de surprenant se défendent les proches de Marc Giraud : Patricia Arnould est surtout présente à la Maison des Associations. Mais là c’est pareil, ses collègues témoignent : « c’est très rare qu’elle passe au bureau ». Face à ses contradictions, Patricia Arnould était revenue sur ses déclarations en avouant qu’elle travaillait bien pour Marc Giraud mais davantage au Conseil départemental qu’à la mairie de Carqueiranne.

Une audience tendue

Devant le tribunal ce mercredi matin, Patricia Arnould persiste et affirme qu'elle a eu "un vrai emploi à la mairie" qui consistait à "recevoir les personnes et les aider dans leurs démarches" et qu'elle n'a "jamais profité de rien". Face à l'absence de traces écrites de son travail, elle a expliqué qu'elle "se souvient de tout et n'a pas besoin d'écrire". Face aux doutes émis par les juges, elle répond "je vois que vous pinaillez, mais j'ai gagné honnêtement les 25.000 euros".

De son côté, Marc Giraud reconnaissait avant le procès avoir lui-même recruté Patricia Arnould à la mairie de Carqueiranne, mais sans pouvoir dire ce que faisait exactement sa suppléante car ce n'était pas "son rôle de contrôler son activité".

Quand les enquêteurs s’étonnent que la fiche de poste de Patricia Arnould ait été modifiée quelques semaines avant la perquisition à la mairie de Carqueiranne, Marc Giraud expliquait avoir voulu normaliser sa situation. Pour lui, ces accusations sont des relans de la campagne municipale de 2014 et il nie tout emploi fictif.