Soupçons d'emplois fictifs : fin du procès en appel des époux Fillon, décision le 9 mai 2022

A l'issue du procès en appel de François Fillon, de son épouse Penelope et de son ex-suppléant Marc Joulaud, la cour d'appel de Paris a mis sa décision en délibéré au 9 mai 2022. Deux semaines d'audience ont été nécessaires pour décortiquer une nouvelles fois l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon. Cependant, la date annoncée reste soumise à une incertitude : la cour d'appel doit d'abord trancher le 14 décembre sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Si elle les transmet à la Cour de cassation, l'arrêt sur le fond pourrait être reporté.

Ce mardi, la défense a de nouveau plaidé la relaxe. Tout au long du procès, les prévenus ont défendu, comme en première instance, la réalité du travail de Penelope Fillon, collaboratrice "de terrain" dans la Sarthe au rôle "indispensable" pour "l'implantation" de son mari mais aussi de Marc Joulaud quand François Fillon était ministre. Des activités considérées comme "impalpables" voire "évanescentes" par l'accusation.

Un an prison ferme requis contre François Fillon

Lundi, à l'issue de près de quatre heures de réquisitoire, le parquet a réclamé cinq ans de prison, dont un ferme, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité contre l'ancien Premier ministre. Une condamnation plus légère qu'en première instance, où il a été condamné à cinq ans de prison, dont deux ans ferme. Les avocats généraux ont également requis trois ans avec sursis à l'encontre de Marc Joulaud, l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, et deux ans avec sursis contre Penelope Fillon.

L'affaire avait été révélée en janvier 2017 par le Canard Enchaîné, faisant exploser la campagne pour la présidentielle de François Fillon. L'hebdomadaire avait affirmé que Penelope Fillon avait été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari et de son suppléant Marc Joulaud, percevant plus de 900.000 euros bruts. Le Parquet national financier avait ouvert une enquête judiciaire et l'ancien Premier ministre avait été mis en examen, suivi quelques jours plus tard par Marc Joulaud et Penelope Fillon.