Soupçons d'emplois fictifs : l'ancien ministre Michel Mercier entendu par la police ce mercredi

L'ancien ministre de la Justice Michel Mercier a été auditionné, mercredi après-midi, par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), à Nanterre sous le régime de l'audition libre, rapporte France Inter ce jeudi soir. Il s'est expliqué sur les embauches de ses deux filles comme assistantes parlementaires.

Entendu plus de cinq heures sur l'emploi de ses deux filles

La date de cette audition avait été fixée avant que Michel Mercier ne renonce finalement, mardi, à siéger au Conseil constitutionnel. Le sénateur du Rhône a été entendu pendant plus de cinq heures, dans le cadre de l'enquête du Parquet national financier sur des soupçons d'emploi fictif. Il s'est expliqué sur les conditions d'embauche de ses deux filles, Véronique, entre 2003 et 2012 et Delphine, entre 2012 et 2014.

Sa fille Delphine, embauchée au Sénat alors qu'elle résidait à Londres

Les deux jeunes femmes ont été également entendues, séparément, au même moment que leur père. C'est surtout le cas de Delphine Mercier qui pose question. Elle a été embauchée pendant 23 mois au Sénat, à mi-temps, pour travailler sur les dossiers culturels, alors qu'elle résidait à l'époque à Londres. Dans une atmosphère décrite comme tout à fait civile, le sénateur aurait fourni des éléments sur les travaux fournis par sa fille. Notamment son emploi du temps, démontrant qu'elle se rendait fréquemment à Paris. Les investigations vont se poursuivre dans les jours à venir.

Une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics"

Au Conseil constitutionnel, Michel Mercier devait remplacer Nicole Belloubet, devenue ministre de la Justice. Mais le 3 août, Le Canard enchaîné avait révélé que le sénateur avait embauché ses filles en tant qu'assistantes parlementaires. Une information qui avait poussé le Parquet national financier à ouvrir une enquête préliminaire, le mercredi 2 août, pour "détournements de fonds publics".