Soupçons d'espionnage contre François Ruffin : la justice valide l'accord financier passé avec LVMH

La cour d'appel de Paris a validé l'accord signé entre LVMH et la justice dans l'affaire de soupçons d'espionnage du député Insoumis de la Somme et journaliste François Ruffin et de son média, Fakir, à l'époque du tournage du film "Merci Patron", indique-t-elle dans un communiqué.

LVMH avait accepté de payer une amende de 10 millions d'euros pour s'éviter un procès dans cette affaire où l'ex-patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini est soupçonné d'être impliqué. La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a estimé que les appels et les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par François Ruffin et Fakir étaient "irrecevables".

Elle a également décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité. Le journaliste et l'association avaient demandé, en somme, quel était le champ d'application de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public (CIJP) signé par LVMH et la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, s'il était constitutionnel que la partie civile ne puisse pas faire un recours à ce sujet et s'il était même possible de signer ce type d'accord quand il y a une partie civile.

Sur Twitter, François Ruffin a annoncé qu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). "La justice française ayant rejeté tous nos recours, nous saisissons la CEDH pour les manquements de l'Etat français dans son obligation de protection de la liberté d'expression et du respect de la vie privée. La justice européenne tranchera et la justice française n'en sortira pas grandie", écrit le député de la Somme, actuellement en campagne pour sa réélection dans la deuxième circonscription.

L'élu La France insoumise espère aussi "que le Conseil constitutionnel accepte d'entendre en saisine directe une question prioritaire de constitutionnalité portant, précisément, que l'inconstitutionnalité d'une absence de recours" dans le cadre du CIJP.