Soupçons de blanchiment de fraude fiscale sur la Côte d'Azur : 13 personnes dont un milliardaire russe mis en examen

C'est une affaire tentaculaire, un vaste dossier de blanchiment de fraude fiscale sur la Côte d'Azur, via des opérations immobilières. L'enquête a débuté il y a 3 ans et a connu un coup d'accélérateur ces derniers jours avec l'arrestation à Nice d'un milliardaire et sénateur russe.

L'oligarque russe Souleïman Kérimov est soupçonné d'avoir acquis de manière occulte quatre sompteuses villas dès 2006 au Cap d'Antibes. Il a été arrêté à l'aéroport de Nice, à sa descente d'avion et mis en examen le 23 novembre pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale" aux côtés de douze autres personnes. Pour le moment, très peu de langues se délient, les avocats des uns et des autres restent très discrets, et se contentent simplement "contester les faits" en bloc.

Cap d'Antibes : Presqu'île paradisiaque où de luxueuses villas d'époque plaisent aux riches russes

Les policiers de la division des enquêtes financières de la PJ de Nice, et le groupe d'intervention régional ont arrêté le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kérimov, à sa descente de jet privé à Nice le 20 novembre. Ils enquêtent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par un juge d'instruction en 2014. Les propriétés que Kérimov est soupçonné d'avoir acheté sous un prête-nom et à grand renfort de valises de billets, l'ont été pour des montants sous déclarés. Ces demeures, les villas Hier, Medy Roc, Lexa et Fiorella ne figurent même pas dans sa déclaration de patrimoine en Russie. Le procureur de la République de Nice évoque une "somme d'argent entrée clandestinement en France, aux alentours de 500 à 700 millions d'euros."

Un des joyaux du Cap d'Antibes : la villa Hier

Parmi les acquisition litigieuses, la villa Hier, achetée officiellement 35 millions d'euros, une villa évaluée pourtant à plus de 150 millions. Les enquêteurs soupçonne l'acquéreur d'avoir déboursé 4 fois plus. Lors d'une perquisition dans la villa, et via des enregistrements, ils ont trouvé des documents laissant penser au versement d'un dessous de table de 90 millions d'euros. Une somme colossale qui aurait échappé au fisc, versée sur des comptes en Suisse, au travers d'obscurs montages financiers, via des sociétés écrans, où le contrôle est quasiment impossible.

Toute une filière professionnelle liée à l'immobilier de luxe est inquiétée

L'enquête s'étend à divers professionnels de l'immobilier, intervenus lors des achats ou des travaux d'embellissement des villas. Un avocat fiscaliste d'Antibes soupçonné d'élaborer des montages dans le but d'échapper à l'impôt est mis en examen; un homme d'affaire suisse qui aurait servi de prête-nom à Kérimov pour acheter les villas, afin que l'identité du sénateur russe n'apparaisse pas; un architecte payé 3 millions d'euros en liquide pour dessiner des Jardins ainsi qu'une agent immobilière de Nice qui aurait reçu deux millions cachés en Suisse pour faire visiter une villa sont également poursuivis par la justice. Treize personnes sont à ce jour mises en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Selon une source proche du dossier "toute la filière de l'immobilier de luxe sur la Cote d'Azur est vérolée". Une magistrate de la cour d'appel d'Aix en Provence parlent de "pratiques courantes avec une impression de totale impunité jusque-là. Personne ne parle car tout le monde a intérêt à manger".

Pas assez de déclarations de soupçons à Tracfin

On ne peut que constater le silence des professionnels qui ne s'inquiètent pas toujours de l'origine des fonds. Pourtant les agents immobiliers, notaires avocats d'affaires, comptables ont l'obligation lorsqu'une transaction s'effectue en cash, et ce à partir de 1000 euros, de le signaler à la cellule TRACFIN créée au sein du ministère de l'économie pour contrôler les circuits financiers. Une déclaration de soupçon anonyme. Le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, déplore "qu'il y ait si peu de signalements dans les Alpes Maritimes". Pour le magistrat Jean de Maillard aujourd'hui à la retraite, " dans des régions vulnérables à la corruption, les professionnels ne s'empressent à faire des déclarations de soupçons." D'où l'importance de maintenir une pression sur ces professionnels, plus fragiles que les puissants milliardaires et plus enclins à changer leurs pratiques.

Les 4 villas du riche oligarque russe ont été saisies, des documents, comptables, juridiques, des sommes d'argent aussi, l'enquête progresse. "On a les pierres pour reconstruire l'édifice" nous confie une source proche de l'enquête, en attendant Souleïman Kérimov reste libre sous contrôle judiciaire, il doit verser une caution de 40 millions d'euros, et a l'obligation de demeurer dans les Alpes maritimes. L'homme d'affaire, dont le magazine Forbes évalue la fortune à 6 milliards d'euros, a remis à la justice son passeport russe mais les autorités judiciaires ne cachent pas le risque de fuite. Son arrestation a provoqué la colère de Moscou, le Kremlin a promis "d'entreprendre tous les efforts possibles pour aider juridiquement le milliardaire".