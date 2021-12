Soupçons de chevaux dopés, le centre hippique de Calas perquisitionné

Ce mardi, une quinzaine de personnes ont été interpellées en France et placées en garde à vue pour 48 heures. Parmi elles, trois membres de la famille Rossi, installée dans les Bouches-du-Rhône et très connue dans le monde des courses de chevaux. Leur centre hippique de Calas a été perquisitionné.

Coup de tonnerre dans le monde feutré des courses hippiques. Ce mardi, dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits de dopage sur des chevaux, un juge d'instruction d'Aix-en-Provence ordonne un vaste coup de filet. La police judiciaire interpelle une quinzaine de personnes : des jockeys, des vétérinaires, mais également des entraîneurs, parmi lesquels figurent les trois membres de la famille Rossi.

2,5 millions d'euros de gains

Installés dans les Bouches-du-Rhône, les Rossi sont très connus dans le monde des courses de chevaux et leur centre d'entrainement à Calas est également perquisitionné par la police judiciaire. En 2021, l'oncle de la famille, Frédéric Rossi, remporte la bagatelle de 94 victoires avec, à la clé, plus de 2,5 millions d'euros.

Une trentaine de courses sont dans le viseur des enquêteurs. En plus des soupçons de dopage des bêtes, ils s'interrogent sur des faits de tricherie. Des jockeys pourraient ainsi avoir retenu leurs chevaux pour ne pas l'emporter et faire remonter les cotes pour la course suivante, décrypte une source proche du dossier.