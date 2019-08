Soupçons de conflit d'intérêt : l'enquête visant le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler classée sans suite

Le parquet national financier annonce ce jeudi avoir classé sans suite l'enquête pour prise illégale d'intérêts qui visait Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Cette enquête avait été ouverte le 4 juin 2018 après la "publication de plusieurs articles de presse" sur un éventuel conflit d'intérêts entre d'anciens postes occupés par Alexis Kohler dans la haute fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur italo-suisse MSC.

"Après un an d'enquête, l'analyse des éléments recueillis par la brigade de répression de la délinquance économique de la direction générale de la police judiciaire ne permet pas de caractériser les infractions initialement suspectées", explique le parquet national financier dans un communiqué.

Plusieurs articles, initiés par le site d'information Mediapart, avaient mis en avant les liens familiaux et professionnels étroits entre Alexis Kohler et l'armateur MSC, fondé et dirigé par les cousins de sa mère. La société est aussi un très important client de STX France, gérant les chantiers navals de Saint-Nazaire. L'enquête visait à vérifier si le futur secrétaire général de l'Elysée n'avait pas pu avantager MSC, quand il était en responsabilité, à l'Agence des participations de l'Etat et dans les cabinets des ministres de l'Economie Pierre Moscovici et Emmanuel Macron.

Des cabinets ministériels à la direction financière de MSC

Après avoir siégé au conseil d'administration de STX France entre 2010 et 2012 en tant que représentant de l'Etat, Alexis Kohler a voulu, à deux reprises, rejoindre MSC, à chaque fois après avoir exercé des fonctions au sein de cabinets ministériels à Bercy. La première fois, en avril 2014, la commission de déontologie, l'instance chargée de contrôler le départ des agents publics dans le secteur privé, s'était opposée à sa demande.

En 2016, quand Emmanuel Macron a quitté le ministère de l'Economie, Alexis Kohler a finalement obtenu le feu vert de la commission et rejoint MSC Croisières au poste de directeur financier. En mai 2017, à l'élection d'Emmanuel Macron, il a rejoint l'Elysée en mai 2017.

Une première plainte pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence avait été déposée le 4 juin 2018 par l'association Anticor. Cette dernière avait ensuite déposé deux autres plaintes, notamment pour "faux et usage de faux" et "omission substantielle de ses intérêts".

En juin 2018, l'Elysée avait répondu que les accusations contre Alexis Kohler reposaient sur "des soupçons totalement infondés jetés sur lui à l'évidence en raison de ses fonctions".