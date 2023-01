Soupçons de conflits d'intérêt : deux agents suspendus par le Département des Pyrénées-Orientales

Voilà qui fait désordre au sein du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Suite au travail d'investigation du site d'information Blast , deux agents, dont une cheffe de service, ont été suspendus de leur fonction ce vendredi : ils sont soupçonnés de conflits d'intérêt lors de l'attribution de marchés publics. Le Parquet de Perpignan ouvre une enquête préliminaire.

Les soupçons portent sur l'attribution de deux marchés publics de restauration. Le Département a lancé en 2017 un appel à candidature pour fournir des repas à quelques 150 mineurs isolés, pris en charge par son Institut de l'Enfance et de l'Adolescence (IDEA). Le premier marché public a été remporté en 2017 par l'enseigne Fren'cheese, dans le quartier du Vernet de Perpignan. Le second contrat a été décroché en 2019 par l'enseigne SASU O'Moya, un restaurant du centre-ville. Jusqu'ici, tout semble parfaitement normal.

Mais c'est là qu'interviennent les révélations de Blast. En réalité, ces deux restaurants seraient étroitement liés à deux fonctionnaires du Département. Le premier serait la propriété d'un éducateur au sein de l'IDEA. Et le second restaurant appartiendrait à la nièce d'une cheffe de service de l'IDEA. "Ces deux établissement se sont partagés 4,2 millions d'euros d'argent public en deux ans", détaille Olivier-Jourdan Roulot, chef des enquêtes de Blast. "Comment cela est-il possible ? Je pense que le Département ne pourra pas faire l'économie d'un audit de ses services, pour voir s'il s'agit d'affaires isolées, ou pourquoi pas, d'un véritable système".

Contacté par France Bleu Roussillon, le Département se déclare lui-même "victime de ces agissements", par la voix de Frédéric Monteil, directeur de cabinet de la Présidente. "Pour nous, c'est un choc. C'est la raison pour laquelle nous avons immédiatement saisi le procureur. Parrallèlement, nous avons nous-même ouvert une enquête administrative".

Selon le Département, rien ne permettait d'éveiller les souçons au moment de l'attribution de l'appel d'offres. "Dans le dossier déposé par le restaurant Fren'cheese, par exemple, le nom de notre agent n'apparait à aucun moment. C'est celui de sa mère qui est utilisé, en tant que gérante", explique Frédéric Monteil, "Vous vous doutez bien que l'on ne connait pas les noms de jeunes filles de toutes les mères de nos 2500 agents !". Le directeur de cabinet précise également que l'agent "n'avait pas fait de demande pour pouvoir cumuler ces deux activités", contrairement à ce qu'exige la loi exige.

Dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire, le Département a décidé de suspendre les deux marchés publics. Depuis vendredi, les repas des 150 mineurs isolés sont fournis par l'UDSIS, un organisme qui gère habituellement les cantines scolaires. De son côté, le site d'information Blast promet de nouvelles révélations dans les prochains jours.