Soupçons de corruption dans le rugby : Bernard Laporte condamné à deux ans de prison avec sursis

Le patron de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, et le président du club de Montpellier, Mohed Altrad, ont été jugés pour soupçons de corruption et trafic d’influence.

Le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte et Mohed Altrad, PDG du groupe éponyme et patron du club de Montpellier, ont été condamnés ce mardi à des peines de prison avec sursis pour avoir noué un pacte de corruption en 2017. L'ancien sélectionneur du XV de France, jugé coupable d'avoir rendu une série d'arbitrages au bénéfice du groupe Altrad - dont l'octroi du sponsoring maillot du XV de France - a écopé d'une peine de deux ans avec sursis et 75.000 euros d'amende. Il est accusé d'avoir perçu 180.000 euros de la part du groupe Altrad, en mars 2017, en vertu d'un contrat d'image jamais exécuté.

Mohed Altrad est condamné à 18 mois de prison avec sursis. "Ils ont abîmé la probité entourant le rugby français", avait justifié le ministère public lors du procès en septembre.

