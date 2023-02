Soupçons de détention d'images pédopornographiques : un deuxième homme accusant Pierre Palmade entendu

L'humoriste Pierre Palmade est désormais accusé de pédopornographie par un deuxième homme. Il est entendu ce mardi à Bordeaux par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM), a appris franceinfo de sources proches de l'enquête.

Selon les informations de franceinfo, cet homme s'est signalé au commissariat de Bordeaux. La BPM a donc décidé de l'entendre ce mardi, pour savoir de quoi il accuse le comédien.

Une première personne interrogée dimanche

Il s'agit de la deuxième personne interrogée dans le cadre de l'enquête ouverte dimanche par le parquet de Paris pour "détention d'images pédopornographiques" après le signalement vendredi d'une personne se présentant comme connaissant Pierre Palmade. Cet homme a été entendu dimanche par les enquêteurs de la BPM de la police judiciaire parisienne en charge des investigations.

Dimanche, une perquisition a été menée au domicile parisien de l'humoriste. Les enquêteurs sont notamment repartis avec du matériel informatique. Ils ont également perquisitionné la maison de l'humoriste à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne).

Pierre Palmade mis en examen pour homicide involontaire

Pierre Palmade, 54 ans, a déclenché une tempête judiciaire et médiatique depuis que la voiture qu'il conduisait le 10 février, après avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse, a percuté un véhicule arrivant en face sur une route départementale de Seine-et-Marne. La collision a fait trois blessés graves au sein d'une même famille : un homme, son fils de 6 ans et sa belle-soeur enceinte, qui a perdu son bébé.

Présenté vendredi dernier à une juge d'instruction à l'issue de ses 48 heures de garde à vue, l'humoriste, aux prises depuis des années avec de lourds problèmes d'addictions, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires .

Le comédien a été assigné vendredi dernier dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique.