Soupçons de fausses procurations à Marseille : 9 personnes en garde à vue dont Yves Moraine et Julien Ravier

Neuf personnes ont été placées en garde à vue ce mardi à Marseille dans l'enquête sur des soupçons de fausses procurations dans l'entre-deux tours des municipales. Parmi elles, Yves Moraine, l'ex maire des 6e et 8e arrondissements et Julien Ravier, maire des 11e et 12e.