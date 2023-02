Soupçons de favoritisme à Mont-de-Marsan : un marché public qui pose beaucoup de questions

Ce jeudi 23 février, les enquêteurs de la police judiciaire de Pau ont passé près de 9 heures à la mairie de Mont-de-Marsan (Landes) pour une perquisition. C’est un marché public, confié à un cabinet de conseil parisien, qui intrigue les enquêteurs. Il s'agit du projet de territoire Mont-de-Marsan Agglo 2035, apprend France Bleu Gascogne ce vendredi 24 février.

L'agglomération montoise et son président, Charles Dayot, ont en effet lancé publiquement ce projet au printemps 2022. Il s'agissait d'établir une vision de l'agglomération à l'horizon 2035. Pour cela, Mont-de-Marsan Agglo a choisi de confier le projet à un cabinet spécialisé, pour qu'il étudie les chiffres, ceux de l'Insee par exemple. L'agglo devait ensuite y voir plus clair sur le nombre de logements à construire, les plans de déplacements, etc. Mais cinq maires de l'agglomération contestent le respect des procédures de ce marché public.

Ils pointent le fait que, sur les deux cabinets de conseil qui se sont portés candidats, celui qui a été choisi est de loin, d'assez loin, le plus cher. Plus grave, aux yeux des accusateurs, le patron de ce cabinet spécialisé parisien, Spin & Strategy, serait un ami proche d'Aurélien Sourine, membre du cabinet de Charles Dayot. Aurélien Sourine, joint par France Bleu Gascogne, ne conteste pas connaître le patron de Spin & Strategy, Joshua Adel. "J'ai déjà travaillé avec lui à Dax il y a 10 ans et on s'est connu lorsque nous étions étudiants" déclare-t-il. "L'autre candidat était certes moins cher mais il n'était pas dans les clous sur le volet technique. Que je connaisse ou pas Joshua Adel n'a pas compté dans le choix" conclut Aurélien Sourine.

Ce marché porte sur 140 000 euros. Il ne s'agit pas d'un énorme marché public mais les cinq maires de l'agglo qui ont saisi le procureur estiment qu'il s'agit d'une question de principe. Les règles ont-elles étaient respectées ? C'est ce qu'ils veulent savoir.

De son côté, Charles Dayot la joue force tranquille. "J'ai tout mis en œuvre pour faciliter le travail des enquêteurs", déclare le président de l'agglomération dans un communiqué ce vendredi 24 février. Charles Dayot se veut serein : "Nous sommes, au quotidien, extrêmement attachés au respect des procédures et du code des marchés publics et ne pouvons pas imaginer qu’une irrégularité existe, concernant ce marché."

L'opposition demande des éclaircissements

Du côté de l'opposition, l'élu de gauche Jean-Baptiste Savary demande "aux acteurs principaux de ce dossier" des éclaircissements et estime que cette affaire est préjudiciable pour les habitants de l'agglomération. "Le grand perdant au final, c'est le territoire et les grands perdants ce sont les administrés du territoire" déclare Jean-Baptiste Savary.