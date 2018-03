Après sa mise en examen dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, l'ancien président Nicolas Sarkozy était invité du journal de 20 heures de TF1 ce jeudi soir.

L'ancien chef de l'État a fait part de son "indignation" et a affirmé qu'il n'avait "jamais trahi les Français.". "Il n'y a pas une preuve matérielle, il n'y a que la haine, la boue, la malveillance, la médiocrité et la calomnie", a-t-il asséné. Mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournements de fonds publics libyens, Nicolas Sarkozy est placé sous contrôle judiciaire.

"Je veux dire la profondeur de mon indignation. Je n'ai jamais trahi" la confiance des Français, a affirmé l'ancien chef de l'État. Il a ensuite indiqué que lors de sa garde à vue, il avait répondu aux questions des enquêteurs "sans être jamais à un moment en difficulté". "J'ai des documents à produire devant les Français", a-t-il dit. Il a rappelé qu'il avait été mis en cause dans l'affaire Bettencourt, et souligné qu'il avait bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. "_Plusieurs années après, on revient sur cette campagne de 2007, et l'argent n'aurait pas été extorqué a une vieille dame, Liliane Bettencourt, mais à un horrible dictateur, Monsieur Kadhafi" ,a-t-il ironisé.Selon Nicolas Sarkozy, "aucun élément nouveau n'a été produit" contre lui pendant sa garde à vue. "Il n'y a pas une preuve matérielle, il n'y a que la haine, la boue, la malveillance, la médiocrité et la calomnie"._

Un document de procédure montré en plein direct

Nicolas Sarkozy a ensuite exposé un document de procédure, affirmant qu'il avait entre les mains un procès verbal signé par des officiers de police judiciaire chargés du dossier. D'après lui, ce procès-verbal met en cause un document de Mediapart, le site qui a lancé l'affaire des soupçons de financement libyens. D'après l'ancien président, le PV affirme "qu'il existe une forte probabilité que le document de Mediapart soit un faux".

Kadhafi et ses proches ? "Une bande d'assassins"

Nicolas Sarkozy a ensuite mis en cause le dictateur libyen Mouammar Kadhafi et ses proches, les traitant d'"assassins". "Où sont les documents bancaires, où sont les virements", a questionné l'ancien président. Le présentateur du 20 heures de TF1, Gilles Bouleau, lui a rétorqué qu'il était mis en cause pour des sommes remises en liquide. "Ces gens là sont des assassins, des criminels, des délinquants, a-t-il martelé.

"Je ferai triompher mon honneur", assure Sarkozy

"Pour vous, les magistrats qui vous ont mis en examen veulent ils se payer Sarkozy, avoir un beau trophée ?", a ensuite demandé Gilles Bouleau. "Je pose une question devant les Français", a répondu l'ancien président : "Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la moindre preuve, le moindre document ? Je prends les choses très au sérieux. Ça me prendra un an, deux ans, dix ans mais je pourfendrai cette bande, je ferai triompher mon honneur."

"J'ai été chef de l'État, je ne critiquerai aucun policier ni aucun magistrat. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la moindre preuve ?" @NicolasSarkozy à @GillesBouleau dans #LE20H de @TF1pic.twitter.com/7EmMPYxQPA — TF1LeJT (@TF1LeJT) March 22, 2018

Sarkozy sous-entend un complot contre lui

L'ancien chef de l'État a ensuite sous-entendu que le document de Mediapart le mettant en cause avait été rendu public entre les deux tours de la primaire de la droite à dessein, juste avant la campagne présidentielle de 2017. Il a évoqué le terme de "complot."

Un contrôle judiciaire qui lui interdit de voir Guéant et Hortefeux

Placé sous contrôle judiciaire depuis ce mercredi, Nicolas Sarkozy a interdiction de rencontrer neuf personnes, dont Claude Guéant et Brice Hortefeux, qui lui sont très proches, mais aussi le sulfureux hommes d'affaires Ziad Takkiedine, qui l'a mis en cause dans cette affaire. Il a également interdiction de se rendre dans quatre pays : la Libye, l'Égypte, la Tunisie et l'Afrique du Sud.