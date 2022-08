Soupçons de fraudes au déménagement en Dordogne : les gendarmes estiment ne pas avoir commis d'infraction

Des gendarmes jugés pour fraudes dans un tribunal, l'affaire est peu banale, particulière, les qualificatifs ne manquent pas. Cinq gendarmes de la brigade de Thiviers ont été jugés ce mercredi matin au tribunal de Périgueux pour fraude. La justice reproche aux militaires d'avoir envoyé des factures gonflées à leur administration pour se faire rembourser plus que l'argent réellement dépensé pour leurs déménagements. Deux personnes de la société de déménagement sont également poursuivies pour complicité. Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre prochain.

Les gendarmes expliquent ne pas avoir fait attention

Sur les cinq gendarmes jugés, trois sont présents au tribunal. Ils sont en civil, en jeans et en polo. Un à un, ils sont venus expliquer pourquoi ils avaient envoyé une facture différente de ce qu'ils avaient réglé. Aucun ne reconnait la fraude. Le premier gendarme appelé à la barre parle d'inattention. Il affirme avoir été débordé par le travail à l'époque "je suis resté focus sur le déménagement de la brigade [...] j'avais la pression de la hiérarchie [...] j'ai cru que c'était les deux même devis et que le deuxième était une simple copie [...] je n'ai même pas calculé qu'il y avait une différence de tarif. Le gendarme est par moment au bord des larmes "je ne vais pas foutre en l'air ma carrière pour 450 euros".

Cette somme est une moyenne de ce qu'ont obtenu les 13 gendarmes impliqués dans cette affaire. Huit ont été convoqués dans le bureau de la procureure de la République en juillet dernier pour des rappels à la loi. Si les cinq autres sont jugés ce mercredi c'est à cause de leur ancienneté, à cause de leur responsabilité au sein de la caserne ou bien à cause du montant de la somme touchée. Le deuxième gendarme appelé à la barre a reçu plus de 1.700 euros. Ce dernier explique lui aussi "avoir eu la tête dans le guidon" et avoir "envoyé le dossier sans l'avoir ouvert". Il a touché plus de 1.700 euros mais il estime avoir pensé que c'était "une prime" et que rien n'était illégal. Même position pour le commandant de la brigade de Thiviers : "je n'ai jamais eu l'intention de commettre une escroquerie. J'ai 34 ans de service, cela ne m'est jamais venu à l'idée". Le militaire reconnait bien qu'il a vu qu'il y avait une différence de montant mais pour lui "cela ne m'a pas choqué sur le moment, il n'y a aucun dossier de déménagement qui est semblable".

"On est dans le pas vu pas pris"

La procureure de la République de Périgueux s'est étonnée de cette ligne de défense de la part des gendarmes. Solène Belaouar estime que la négligence n'est pas crédible "il y avait des post it sur les factures, l'une pour vous, l'autre pour l'administration [...] On est déjà dans quelque chose d'anormal. Il y a de grosses différences dans les sommes avec parfois du simple au double". La procureure rappelle également que si 13 gendarmes de Thiviers ont envoyé des factures gonflées, les gendarmes de Hautefort et de Savignac-les-Eglises ont tout de suite alerté leur hiérarchie quand on leur a proposé ce système "peu fréquent" de double factures.

D'après la procureure, les gendarmes mis en cause "ont oublié un instant qu'ils étaient des gendarmes et pas seulement des hommes". Le parquet requiert des amendes avec des montants qui correspondent aux sommes touchées par les gendarmes avec cette fraude. La procureure est consciente qu'il ne faut pas résumer une carrière à ces seuls faits.

Il s'agit des faits d'une triste banalité mais qu'il ne faut pas banaliser"

La société de déménagement reconnaît les doubles factures

La procureure regrette dans ses réquisitions qu'on "n'ait pas le fin mot de l'histoire". La salariée de la société de déménagement reconnait qu'elle n'aurait pas du produire les deux factures mais elle parle "d'une pratique courante" pour les déménagements. La jeune femme arrivée récemment dans l'entreprise de son frère explique "avoir eu des doutes, mais j’avais en face de moi 13 gendarmes, dépositaires de la loi et personne ne m’a dit c’est illégal ce que vous faites là".

Pour l'avocat des gendarmes mis en cause, c'est la société de déménagement qui a eu un rôle central dans cette affaire puisque c'est elle qui a émis les factures mensongères. Maître Pierre-Yves Couturier demande la relaxe pour ses clients. Il estime que l'infraction de fraude "n'est pas caractérisée" pour plusieurs raisons et notamment parce que, selon lui, "il n'y a pas de preuve et il n'y a pas d'aveu". L'avocat des militaires dénonce une "cavalcade judiciaire" et estime que "les gendarmes sont des hommes comme les autres et qu'il faut qu'ils bénéficient du doute".

Pour l'avocate des deux personnes de la société de déménagement, maître Alice Delaire, le raisonnement est inverse. Les gendarmes sont au centre de cette affaire et le rôle de la société de déménagement est secondaire. "les gendarmes sont partis dans des explications nébuleuses que j'ai du mal à entendre. Ma cliente est coupable des faits qui lui sont reprochés mais elle est la seule à faire preuve de courage. On a du mal à comprendre comment 13 gendarmes ont pu faire preuve de négligence". Comme l'avocat des gendarmes a demandé la relaxe, l'avocate des personnes de la société de déménagement a également demandé la relaxe pour ses deux clients. Maître Alice Delaire a rappelé qu'ils n'avaient retiré aucun bénéfice de ces facturations mensongères. Elle déclare qu'ils ont voulu "arranger" les gendarmes.

Le jugement a été mis en délibéré au vendredi 30 septembre prochain.