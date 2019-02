Soupçons de fraude fiscale : information judiciaire ouverte contre le député Thierry Solère

Une information judiciaire a été ouverte le 1er février, dans le cadre de l'enquête sur le député LREM Thierry Solère, a annoncé le parquet ce lundi. Outre l'élu, six autres personnes et six personnes morales sont visées, notamment pour les chefs de fraude fiscale, détournement de fonds publics, trafic d'influence, abus de biens sociaux et financement illicite de dépenses électorales.

Thierry Solère est soupçonné d'avoir, entre 2010 et 2013, cumulé son mandat parlementaire avec un emploi de conseiller stratégique dans le privé. "Un poste (...) qui lui rapportait 12.000 euros par mois", avait révélé Mediapart en septembre 2016.

Je n'ai commis aucun délit fiscal" - Thierry Solère

A l'été 2017, Le Canard enchaîné mentionnait lui aussi dans ses colonnes que Thierry Solère avait "omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 à 2013, ainsi que la taxe foncière de la dernière année". Cet "oubli" lui avait valu "une saisie arrêt sur salaire" selon l'hebdomadaire.

Interrogé sur cette affaire à l'époque où François Hollande était président, le député des Hauts-de-Seine, alors membre du parti Les Républicains, s'était dit "victime du cabinet noir de l'Elysée". "Je n'ai commis aucun délit fiscal. Je suis parfaitement à jour de tous mes impôts et la Haute autorité pour la transparence de la vie politique m'a donné quitus de ma déclaration en date du 2 juin 2015" avait-il ajouté.

Un ex-garde des Sceaux mis en cause

Soupçonné d'avoir transmis des éléments sur cette enquête à Thierry Solère, l'ex-garde des Sceaux socialiste Jean-Jacques Urvoas a été mis en examen en juin par la Cour de justice de la République.

Le 11 juillet, le bureau de l'Assemblée nationale avait décidé "à l'unanimité" de lever l'immunité parlementaire de Thierry Solère.