Soupçons de GHB dans une discothèque de Flers : une enquête ouverte, les patrons appellent à la prudence

Des clients de la discothèque le Why Not à Flers (Orne) ont-ils été victimes de GHB le week-end dernier ? Trois personnes sont passées aux urgences de l'hôpital dimanche matin. Des analyses sont en cours. Les patrons attendent les conclusions de l'enquête et renforcent les consignes de prudence.

Le Why Not a rouvert jeudi soir et enchainé jusqu'au samedi sans que les patrons ne remarquent quoi que ce soit d'anormal.

Le GHB, surnommé la drogue du violeur, a-t-il sévi à Flers ? Le Why not, club situé dans le centre ville, a rouvert ses portes jeudi 17 février 2022 après une longue pause dûe au Covid. Et les soirées se sont enchaînées jusqu'au samedi. Sans que les deux patrons Gérard Samoyeau et Yann Siloret ne remarquent quoi que ce soit d'anormal. "On a super bien travaillé, aucun client ne s'est senti mal, et surtout, personne n'est arrivé seul, et tous sont repartis en groupe". Dans cette discothèque qu'ils ont repris il y a 13 ans, ils disent connaitre 95% de la clientèle.

Mais un tweet posté dimanche matin a mis le feu aux poudres. Il annonçait que 15 personnes étaient aux urgences, soit disant victimes de GHB. En réalité, seules 3 personnes sont passés à l'hôpital. Les patrons regrettent l'emballement sur les réseaux sociaux. "Comme dans tous les établissements de nuit, il y a des clients qu'on refuse à l'entrée et on peut avoir des différends avec certains, mais poster de telles accusations, c'est gratuit, malhonnête, on attend des preuves".

La procureure d'Argentan Florence Sroda a ouvert une enquête pour violences volontaires. "Des analyses sont en cours, indique-t-elle, mais ça prend plus de temps que pour des analyses classiques comme l'alcoolémie". En attendant les résultats, les patrons vont renforcer les consignes de prudence dans leur établissement, à l'entrée, toutes les demi heures au micro et en équipant les verres de capuchons.