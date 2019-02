Soupçons de harcèlement moral au Leclerc Drive de Bourgoin-Jallieu : 1 an de prison avec sursis requis

Bourgoin-Jallieu, France

Une affaire de harcèlement moral avec 17 parties civiles était jugée devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu ce jeudi. Sur le banc des prévenus, le responsable du Leclerc Drive de Bourgoin-Jallieu. Ce quadragénaire était poursuivi pour des faits présumés sur 17 collègues, hommes comme femmes. On est entre janvier 2014 et juin 2017. L'homme est à ce jour toujours en poste. Les 17 collègues, eux, ont soit démissionné, soit fait une rupture conventionnelle et 6 ont été déclarés inaptes par la médecine du travail en raison des risques psycho-sociaux. Un an de prison avec sursis ont notamment été demandé à son encontre. Le jugement sera rendu le 4 avril.

Le prévenu parle de complot

L'audience a duré 7 heures. Le temps d'écouter les nombreuses parties civiles, mais aussi le prévenu invité à chaque témoignage à donner sa version. Avec de la souffrance et par moment des tensions. On peut notamment citer cette ancienne salariée qui visiblement s'est fait violence pour prendre la parole et qui rapidement fond en larme. Il y a aussi, dans la salle, les soutiens du prévenu qui pour certains ricanent à l'écoute de plusieurs témoignages. Le président les rappelle à l'ordre à plusieurs reprises. Il doit même faire expulser un homme qui traite les plaignants de "bande de menteuses".

Le prévenu, lui, s'exprime calmement. Il dit être être exigeant, mais il réfute en bloc tout fait de harcèlement. Il reconnaît parfois peut-être quelques maladresses; là un emportement qu'il regrette. Mais non, il n'a jamais dit comme l'affirme deux ex-collaboratrices que ses collègues étaient "comme des pions sur un échiquier que l'on poussait". Non il ne s'est jamais moqué du physique trop rond d'une collègue, n'a pas non plus pincé les poignées d'amour d'un autre. Il n'a jamais fait de chantage à coup de changement de planning ou refus de congés. Pour lui, tout ça c'est une "cabale" mise au point par deux collègues qui ont réussi à rallier à leur cause 15 autres personnes. Un "complot" pensé pour "lui prendre sa place", et comme ça a échoué, au final, "prendre de l'argent à Leclerc".

Il y a bien harcèlement avec conséquence sur la santé pour le ministère public

Sur les 17 ex-salariés, 16 sont là, 8 témoignent. Et ils évoquent de nombreux exemples de brimades, d'insultes, de menaces. L'avocat des parties civiles parle notamment d'un "management de pression" et réclame là au total 360.000 euros de dommages et intérêts. Pour le ministère public, aucun doute, toutes ces personnes sont victimes de harcèlement et il y a eu des conséquences sur leur santé : perte de sommeil, d'appétit ou encore dépression énumère la procureur. Et Dietlind Baudoin de rappeler que les attestations viennent de médecins différents, loin donc, insiste-t-elle, de la thèse du complot. 1 an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende à l'encontre du prévenu sont requis.

Pour Me Nathalie Pequignot, l'avocate du prévenu, il n'y a en revanche pas de harcèlement : aucune preuve matérielle n'est apportée, il n'y a là que des témoignages, des paroles. Et elle ajoute que la médiation proposée à l'époque par Leclerc a été refusée par ces salariés. Elle plaide la relaxe.

Procédure aux Prud'hommes contre Leclerc à venir

Par ailleurs, dans ce dossier, Me Pierre Palix, l'avocat des parties civiles, a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes, cette fois, à l'encontre de Leclerc. Toujours pour harcèlement, précisément pour ne pas avoir su protéger les salariés en n'intervenant pas et en maintenant le chef de service à son poste . Mais le dossier, comme le veut la procédure, ne sera traité par cette instance qu'après le jugement du tribunal correctionnel qui déclarera le responsable du site coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. La décision du tribunal berjallien a été mise en délibéré au 4 avril.