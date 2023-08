Soupçons de harcèlement moral dans une collectivité landaise : délibéré attendu ce vendredi

Le jugement est attendu ce vendredi matin devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, Jean-Yves Arrestat et son directeur général adjoint chargé de la petite enfance, Lilian Darrouy sont poursuivis pour harcèlement moral pendant plusieurs années. Treize victimes accusent Lilian Darrouy pour harcèlement moral dont une pour harcèlement sexuel. Deux agents dénoncent du harcèlement moral de la part de Jean-Yves Arrestat.

Le 11 juillet 2023, c'est un procès très long et très éreintant qui s'est tenu devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. L'audience aura duré dix heures. Débutée à 15h45, la défense a commencé à plaider à 00h30 !

Pendant plusieurs heures, les victimes ont défilé à la barre, dénonçant les insultes, les humiliations et l'isolement. Certaines disent avoir développé des troubles du sommeil. Une autre a perdu 15 kg en un an. Une autre encore a expliqué avoir vomi tous les matins. Toutes racontent des histoires quasi identiques : un bureau vidé en leur absence, des plannings chamboulés au dernier moment, des coups de colère de la part de Lilian Darrouy qui, d'après elles, "les harcelait pour les pousser à démissionner".

Durant l'audience, Lilian Darrouy et Jean-Yves Arrestat ont toujours nié. "C'est faux" a été la ligne de défense du DGA. Les deux hommes ont évoqué une cabale politique et des "gens incompétents". Malgré la longueur de l'audience, les deux hommes, sous le feu permanent des questions de la partie civile, auront eu finalement très peu de temps pour s'exprimer.

Deux camps irréconciliables

Le 11 juillet dernier, c'est un procès tendu et clivant qui s'est tenu. Les esprits se sont échauffés, chaque camp reniant la parole de l'autre. Seule certitude à la lecture de l’expertise psychologique. "Tout le monde ressort traumatisé par cette histoire. Victimes comme prévenus", a tenu à préciser le président du tribunal.

"Dans ce dossier, c'est parole contre parole" a résumé Me Boillot, avocate de Lilian Darrouy. Les parties civiles évoquent "le ressenti" quand la défense réclame "des preuves". Le tribunal de Mont-de-Marsan va donc devoir trancher. Dans ses réquisitions, le procureur de la République a prédit un procès en appel. "Dans ce procès, il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Ou il y a eu harcèlement moral ou il n'y a pas eu harcèlement moral !"

La défense a plaidé la relaxe. Le ministère public a demandé, pour Lilian Darrouy, 12 mois de prison avec sursis, privation d’éligibilité pendant trois ans et interdiction d’exercer une fonction publique durant trois ans. Avec exécution provisoire pour éviter toute tension au sein de la communauté de communes. Pour Jean-Yves Arrestat, le ministère public a réclamé six mois de prison avec sursis et une privation d’éligibilité durant deux ans. Avec là aussi exécution provisoire.

