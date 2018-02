Bernesq, France

L'opération de contrôle, diligentée par le procureur de la république de Caen, a démarré en début d'après-midi ce mercredi 14 février 2018. Selon l'association de défense des animaux Stéphane Lamart, qui a donné l'alerte, les enquêteurs auraient découvert sur place des chevaux dans un état de santé inquiétant. Les investigations se poursuivent indique le parquet de Caen, qui n'envisage pas pour l'heure de retirer les animaux du haras.

Les gendarmes sont arrivés dans le haras de bernesq en début d'après-midi ce mercredi. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le procureur de Caen, Carole Etienne, indique que "parmi les animaux examinés par les services vétérinaires, tous ne sont pas en très bonne santé". Elle précise qu'une centaine de chevaux se trouvaient sur place. "Aucun cadavre n'a été découvert" poursuit-elle, "mais peut-être ont-ils déjà été envoyés chez des équarrisseurs, c'est ce qu'il faut vérifier".

Un haras en proie à d'importantes difficultés financières

Le haras de Bernesq, installé dans le château de la petite commune, a été créé en 1981. Déclaré en cessation de paiements au mois de mai dernier, il a été placé en redressement judiciaire en juin 2017. Il accueille, selon l'association Stéphane Lamart, plus de 150 chevaux. Certains, destinés aux courses, seraient en bonne santé selon l'association. Mais d'autres auraient été laissés à l'abandon, privés de soin et de nourriture. "Il n'y avait plus de foin dans le haras depuis plus d'une semaine", indique un membre de l'association.

Appel à la solidarité lancé sur Facebook pour recueillir les chevaux

Un des membres de l'association Stéphane Lamart a porté plainte pour acte de cruauté envers les animaux ce mercredi à la gendarmerie de Trévières. L'association a publié sur sa page Facebook un appel à la solidarité pour recueillir les chevaux, si la justice décidait de les saisir. Cette publication a déjà été partagé plus de 8000 fois.