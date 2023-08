Soupçons de maltraitances et de graves dysfonctionnements dans un Ehpad à Montauban-de-Luchon

Ce sont des signalements de la part de familles et de professionnels qui ont déclenché, le mardi 1er août, une visite de contrôle menée par l’Agence régionale de santé Occitanie au sein de l’Ehpad Era Caso, à Montauban de Luchon. Cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est juridiquement rattaché à la ville de Bagnères de Luchon et accueille 65 résidents.

Lors de la visite de contrôle, "des dysfonctionnements graves dans les domaines de la gouvernance, de l’organisation, de la continuité, de la qualité et de la sécurité des soins, de l’accompagnement et du respect des droits des personnes accueillies ont été constatés" écrivent l'ARS et le département dans un communiqué.

Le lendemain, le 2 août, une seconde visite de contrôle a lieu avec le Conseil Départemental et le Gérontopôle de Toulouse. Il est alors décidé de placer l’Ehpad sous administration provisoire pour une durée de 6 mois. Un administrateur provisoire a été désigné et installé le 3 août, avec pour mission de restaurer la continuité de la prise en charge, garantir la sécurité et la bientraitance des résidents.

L’admission de nouveaux résidents a été suspendue.

L'ARS et le département indiquent que "les familles ont été informées de la situation et des mesures ont été mises en œuvre", parmi lesquelles le transfert de sept résidents vers d’autres Ehpad du département en accord avec leurs proches. Les ressources du territoire ont été mobilisées pour "renforcer la prise en charge médicale et para médicale au sein de l’établissement". L’ARS et le Conseil Départemental promettent "un suivi rapproché de la situation pour s’assurer de l’effectivité des mesures préconisées."

Contacté par France Bleu Occitanie, le procureur de la République de Saint-Gaudens, Christophe Amunzateguy, indique qu'il a entendu parler des faits mais qu'il est en attente d'un signalement pour ouvrir une enquête.