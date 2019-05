Soupçons de match truqué à Jura Sud Foot : "une trahison insupportable" pour le président du club

Des soupçons de match truqué planent au-dessus du club de foot de Jura Sud, pendant la rencontre contre Toulon samedi dernier en National 2. Le gardien jurassien aurait facilité la victoire de Toulon (3-2). Il est mis à l'écart et la Fédération française de foot a ouvert une enquête.

Moirans-en-Montagne, France

Le match de football entre Jura Sud et Toulon a-t-il été truqué, samedi dernier, en National 2 ? Les soupçons planent sur le gardien jurassien et certains lui reprochent d'avoir arrangé la victoire de Toulon (3 - 2). Ce gardien, Paul Cattier, a été mis à l'écart par son club ce vendredi 17 mai, et la Fédération française de football a ouvert une enquête.

Après cette défaite, le club de Jura Sud, basé à Lavans-lès-Saint-Claude, n'a plus aucune chance de monter en National 1, à deux journées de la fin du championnat. En revanche, Toulon conforte sa place en tête du groupe A et reste parmi les trois favoris pour la montée la saison prochaine.

Le gardien aurait lâché le match

Pendant le match, plusieurs joueurs ont noté un comportement inhabituel du gardien jurassien. Alors que son équipe mène 2-0, il encaisse deux buts. Paul Cattier est ensuite exclu pour une faute sur un adversaire qui file au but et son remplaçant encaisse un coup franc, qui signe la victoire des adversaires. "Il est normalement rapide et agile, là il était comme inerte" confie un cadre du club.

Une trahison insupportable - le président de Jura Sud Foot, Edmond Perrier

Face à ces reproches, la gardien Paul Cattier a expliqué au club que ses mauvaises performances sont dues à une blessure dont il n'avait pas parlé. Mais le président du club Jura Sud, Edmond Perrier, dénonce une "trahison insupportable" et regrette de voir "le travail de toute une saison gâché". L'entraîneur jurassien, Pascal Moulin, se dit absolument "écœuré" par le comportement présumé de son joueur.

Le terrain d'entraînement du club de Jura Sud Foot. © Radio France - Elie Abergel

Tentative de déstabilisation selon Toulon

A Toulon, le club fait part de sa surprise et dénonce une tentative de déstabilisation, sur son compte Twitter, face aux soupçons d'avoir approché le gardien jurassien :