Soupçons de match truqué : au Poiré-sur-vie on ne croit pas que Viry-Châtillon a laissé volontairement filé le match

Une enquête a été ouverte suite à des soupçons de match truqué concernant la rencontre de 32e de finale entre le Poire-Sur-Vie et Viry-Châtillon. Médiapart révèle que des joueurs franciliens et des membres du club auraient parié sur leur propre défaite. Au Poiré-sur-Vie on peine à y croire.

C'est le site Médiapart qui a sorti l'affaire. Plusieurs membres du club de Viry-Châtillon (CFA/4e division) auraient parié sur leur propre défaite lors du 32e de finale face au Poiré-sur-vie (DH/6e division). Toujours selon Médiapart, 90% des paris ont été placés sur la victoire du Poiré-sur-Vie. De plus, les sommes étaient presque deux fois supérieures aux sommes misées habituellement pour ce type de matchs.

Des "vérifications" sont en cours a annoncé le secrétariat d'État aux sports dans un communiqué ce mardi. Le parquet financier supervise l'enquête.

C'est trop gros! - Pierre un supporter du Poiré

Pierre est un supporter du Poiré. Il ne peut pas croire une seule seconde que Viry-Châtillon a volontairement perdu ce match de coupe. Avant la rencontre, il voyait le Poiré favori. "A l'époque on avait vu que Viry était dernier de leur championnat et le Poiré était en forme, c'est peut-être juste une coïncidence". Benjamin aussi n'y croit pas . Il a assisté au match "quand je repense au match(...) j'ai pas trouvé une envie de perdre. Mais s'il y a eu triche il faut qu'il soit puni.

Le Poiré-sur-vie l'avait emporté 3-1 face à Viry-Châtillon à domicile © Maxppp - Maxppp

Dans le bar de Fabienne, des écharpes et des fanions du Poiré décorent les murs. Elle espère que cette affaire ne va pas salir le monde amateur **"_Voir ça si c'est vrai, ça dévalorise l'image du sport, c'est dommage surtout pour les jeunes, tout pour l'argent et c'est dommage il n'y a plus de valeurs."

"Quand le match s'est joué, on a vu une vraie opposition" - Jean-Yves Cougnaud, le président du Poiré

Jean-Yves Cougnaud, le président du Poiré peine également à croire à un match truqué. "On a senti une équipe très impliquée, (...) à 2-1 ils ont failli égaliser.Nous on est surpris, il faut que l'enquête avance. Nous on a rien à se reprocher". Pour l’instant aucun joueur de Foot de Viry Chatillon n’a été inquiété.