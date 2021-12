Soupçons de non-respect de marchés publics et de frais injustifiés : que se passe-t-il à la CPAM 31 ?

L’argent public de la Caisse primaire d'assurance maladie- la Sécu- de Haute-Garonne a t-il-été mal utilisé, voire détourné ?

Un rapport d'audit réalisé sur le budget de fonctionnement de la sécurité sociale de la Haute-Garonne a pointé des dysfonctionnements, comme l'avait révélé nos confrères de France 3. Il y a en fait deux volets dans cette affaire.

Un procès en octobre 2022

D'abord, celui concernant le directeur de la CPAM - qui ne sera plus en poste au 1er janvier- Michel Davila. Il sera jugé au tribunal correctionnel en octobre prochain. Il est accusé de ne pas avoir respecté le code des marchés publics, qui prévoit qu'il faut un appel d'offre lorsqu'on dépasse 25.000 euros hors taxe, pour deux marchés (sur 210 passés en 2017) Il est soupçonné notamment d'avoir loué du matériel audiovisuel pour une journée avec des salariés, à hauteur d'environ 66.000 euros (pris sur le budget de fonctionnement, pas sur celui des assurés). Son entourage, sans nier une erreur, plaide la bonne foi et une "urgence de dernière minute concernant l'organisation". Ajoutant que des devis ont été faits, qu'il n'y a pas de malversation ou d'enrichissement personnel, mais seulement des irrégularités (absence de publicité ou mise en concurrence), qui n'auraient "pas entraîné de préjudices".

Michel Davila s'est vu proposer une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 5.000 euros par le parquet de Toulouse, mais il a refusé, comme la procédure de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) le lui permet. Il ira donc au tribunal plaider la relaxe, en octobre prochain.

Des frais de déplacement injustifiés ?

La deuxième personne mise en cause par l’audit est Bernard Gil, le président de la CPAM, représentant de la CGT (puisque la Sécu est gérée de manière paritaire par syndicats et patronat).

Michel Tudel, l'expert qui a mené l'audit rendu en décembre 2018, explique à France Bleu Occitanie : "Il facturait des déplacements à la Caisse entre Massat, en Ariège, et Toulouse, alors qu'il a un domicile aux Minimes, tout près. Cela représente 115.000 environ sur trois ans (entre 2015 et 2018). Et c'est une fraude, c'est très grave car c'est de l'argent public." Le parquet n'a pas fait de poursuite dans ce volet et la CPAM 31 n'a pas porté plainte. L'arrivée du nouveau directeur par intérim lundi 3 janvier changera-t-elle la donne ? M. Gil n'a pour l'instant pas répondu aux sollicitations de France Bleu Occitanie.