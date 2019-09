Soupçons de prise illégale d'intérêts à Montargis : un habitant écrit aux élus de l'Agglo

Montargis, France

Dans une lettre en date du 1er septembre (publiée ci-dessous in extenso), José Moreau, consultant en informatique à Montargis et se présentant comme "simple citoyen", s'adresse aux 56 élus du conseil communautaires de l'Agglomération Montargoise et Rives de Loing à propos de "l'affaire Frank Supplisson".

Une délibération pour que l'Agglo se porte partie civile ?

"En qualité de contribuable de notre collectivité, je souhaiterais que lors de notre prochain conseil d’agglomération, (le 26 septembre 2019), cette affaire soit abordée par nos élus" et qu'ils "se prononcent, au travers d’une délibération, sur leur volonté (ou non) de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Supplisson", écrit José Moreau.

Cela supposerait donc que l'Agglo, présidée par Frank Supplisson, porte plainte contre... Frank Supplisson ! Cette situation serait pour le moins "particulière" : "je sais bien, mais la loi est ainsi faite, il faut que la collectivité se constitue partie civile. Moi, en tant que contribuable de Montargis, je ne peux pas."

Une enquête préliminaire ouverte

Rappelons que le 21 août, le parquet de Montargis a ouvert une enquête préliminaire contre X pour prise illégale d'intérêts, après avoir pris connaissance de l'article d'un blogueur de Montargis qui accuse Frank Supplisson : le président (LR) de l'Agglo, a en effet loué (à partir de novembre 2018) des appartements pour le compte de la collectivité à une société dont il est actionnaire.

L'élu, depuis, a reconnu "une maladresse" et affirme avoir remboursé les loyers déjà perçus (ainsi que les cautions). Il a également démissionné la semaine dernière de ses fonctions d'adjoint au maire de Montargis, annonçant qu'il ne se représenterait pas aux municipales de mars 2020.

Climat de défiance ?

S'adressant aux élus communautaires, José Moreau, qui avait soutenu, lors des municipales 2014, la liste "Citoyens du Montargois", et qui fait toujours partie de ce "groupe citoyen", poursuit : "je suppose que vous subissez déjà de plein fouet le préjudice moral, et le regard de la rue. (...) A l’approche des élections municipales, un tel climat de défiance n’est pas souhaitable pour l’intérêt général. Devant toutes ces révélations, ne rien faire laissera supposer que vous minimisez les faits et que vous cautionnez les actes de votre président."

La réponse de Frank Supplisson

Pour José Moreau, "si M. Supplisson est de bonne foi, la justice lui sera favorable, et ce sera très bien, mais il faut en avoir le cœur net." L'intéressé, Frank Supplisson, répond à France Bleu Orléans que "José Moreau est un citoyen connu : il a déjà été condamné pour recours abusif contre la Ville de Montargis" [en 2017] : "il a soutenu la liste "citoyenne" des élections municipales de 2014 et, depuis, il se spécialise dans les recours".

Une commission éthique et transparence à Montargis

Par ailleurs, dans ce dossier, le maire de Montargis Benoît Digeon annonce, ce lundi, avoir créé une "commission d'éthique et de transparence" comme il l'avait annoncé lors du conseil municipal du 29 août dernier : elle sera présidée par Lise Gabrielle, élue d'opposition, issue de la liste "Citoyens du Montargois", et composée notamment d'élus de la majorité et de l'opposition de Montargis.