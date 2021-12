Soupçons de prise illégale d'intérêt : Éric Dupond-Moretti obtient satisfaction dans un acte de procédure

François Molins, plus haut magistrat de France, sera-t-il auditionné en tant que témoin dans l'enquête de la Cour de justice de la République visant le ministre de la Justice pour "prise illégale d'intérêts" ? Éric Dupond-Moretti a désormais cinq jours pour déposer un nouveau pourvoi près la Cour de cassation. Le garde des Sceaux a obtenu ce mardi 21 décembre satisfaction dans un acte de procédure. Son avocat, Me Patrice Spinosi salue "une première victoire judiciaire et un véritable camouflet pour la Cour de justice de la République".

Les trois magistrats de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République avait refusé sa demande le 17 août. Leur décision avait été confirmée en appel le 16 septembre, par ces mêmes juges. Pour l'avocat d'Éric Dupond-Moretti, il s'agit là d'un "excès de pouvoir". Me Patrice Spinosi dénonce une procédure qui "dysfonctionne" et qui ne garantirait pas les droits fondamentaux de son client. Selon la décision rendue ce mardi par la Cour de cassation, Éric Dupond-Moretti "ne pouvait pas former appel de la première décision rendue par la commission d'instruction de la CJR", il aurait plutôt "dû former un pourvoi en cassation".

La Cour de cassation a donc décidé ce mardi de "rouvrir le délai de pourvoi en cassation contre la première décision rendue le 17 août". Le ministre de la Justice a donc cinq jours pour formuler cette nouvelle demande. L'avocat d'Éric Dupond-Moretti a salué cette décision sur franceinfo : "En s'estimant compétente en appel pour connaître dans la même composition d'un recours contre sa propre décision, la CJR a commis une grossière erreur juridique", estime-t-il.

"Il faut maintenant que la Cour suprême française se prononce sur la possible audition de François Molins", Me Spinosi

Éric Dupond-Moretti a été mis en examen le 16 juillet pour "prise illégale d'intérêt". L'association Anticor et trois syndicats de magistrats l'accusent d'avoir lancé des poursuites administratives contre trois magistrats du parquet national financier qui avaient participé à une enquête préliminaire visant à identifier la taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute.

Mi-septembre 2020, la directrice de cabinet d'Éric Dupond-Moretti, Véronique Malbec, a téléphoné à François Molins, également président du Conseil supérieur de la magistrature. L'appel téléphonique portait sur les suites à donner à un premier rapport de l'Inspection générale de la justice concernant le fonctionnement du PNF, après une enquête de celui-ci autour de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. François Molins a alors informé Véronique Malbec que la saisine de l'Inspection générale de la Justice semblait plus adéquate que le Conseil supérieur de la magistrature, car aucune faute disciplinaire des magistrats n'avait été relevée. Dans un courrier adressé à la Cour de justice de la République, François Molins a expliqué qu'il s'agissait d'un "rappel procédural de principe", et non d'un conseil. Mais l'avocat d'Éric Dupond-Moretti y voit plutôt "un avis sur l'engagement de l'enquête administrative qui constitue aujourd'hui l'un des éléments essentiels" des poursuites contre le garde des Sceaux, plaide son avocat. Pour Me Patrice Spinosi, le témoignage de François Molins est donc essentiel "pour la manifestation de la vérité".