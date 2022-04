Soupçons de violences sexuelles : l'université de Tours "consciente de l’incompréhension et de la colère"

Suite aux révélations de nos confrères de franceinfo concernant le lancement d'une inspection générale par les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur, l'université de Tours assure avoir "sollicité" une enquête externe auprès du rectorat le 22 avril au sujet des soupçons de viol et d'agressions sexuelles visant un étudiant de la fac de médecine. Dans son communiqué ci-dessous, l'université se dit "consciente de l’incompréhension et de la colère" suscitées par ces révélations et dit renouveler son soutien aux victimes.

L'inspection générale vise à faire la lumière sur la gestion de l'université dans cette affaire suite des faits graves mis au jour le 15 avril dernier avec des collages dans les locaux de la fac de médecine. L'université a été accusée par le collectif Action féministe Tours de "protéger les violeurs" et notamment un étudiant visé par cinq plaintes et mis en examen. Cinq jeunes femmes l'accusent, l'une de viol, les autres d'agressions sexuelles entre 2013 et 2020.

L'université a-t-elle sciemment décidé de ne pas sanctionner l'étudiant ?

Beaucoup de questions subsistent dans ce dossier. Pourquoi aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée par l'université de Tours malgré la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'étudiant ? Pourquoi le doyen de la fac de médecine de Tours, qui a reçu les plaignantes, le garçon et ses parents, dès septembre 2020, n'a-t-il pris aucune mesure et n'a nullement notifié par écrit ces échanges ? Comment le garçon, mis en examen dans ce dossier, a-t-il pu se retrouver à Limoges pour poursuivre ses études de médecine ?

Dans l'attente de la remise du rapport de l'inspection générale, l'université de Tours précise qu'elle "ne fera pas de commentaires".

Le communiqué de l'université de Tours