Sous l'emprise d'héroïne et sans permis, un Castelroussin refuse d'obtempérer

Un conducteur de 27 ans a refusé de s'arrêter à un contrôle de police dans le centre-ville de Châteauroux. Il a alors violemment percuté une voiture, blessant légèrement l'automobiliste. Le tribunal correctionnel l'a condamné deux ans de prison et un an an avec sursis.