Sous le choc, le haut-vallon du Magnan a rendu un dernier hommage à Jacqueline

Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées ce samedi matin autour de l'église arménienne du quartier de la Madeleine supérieure pour les obsèques de Jacqueline, cette septuagénaire ensevelie par un éboulement après les fortes intempéries du week-end dernier à Nice.

De nombreux proches et voisins ont du assister à la cérémonie de l'extérieur

Nice, France

C'est tout un quartier sous le choc, mais solidaire, qui a assisté samedi matin aux obsèques de Jacqueline, cette septuagénaire ensevelie sur sa terrasse après les grosses intempéries de dimanche dernier à Nice.

L'église arménienne du quartier de la Madeleine supérieure étant trop petite, celles des 200 à 300 personnes qui n'ont pas pu trouver place à l'intérieur se sont massées sur le parvis de l'édifice. La circulation du boulevard de la Madeleine avait été en partie interrompue, permettant à chacun d'entendre les prières et les chants arméniens retransmis par un haut-parleur, posé au milieu des gerbes de fleurs sur les marches de l'église.

La cérémonie religieuse a duré plus d'une heure des chants et prières, pour dire adieu à celle qui était très impliquée dans la vie de l’église, du quartier, et de sa communauté arménienne. Ces investissements multiples, salués par le maire Christian Estrosi, expliquent le nombre de personnes présentes pour cette cérémonie.