Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, un ex-tailleur tourangeau remis à la justice "en fin de semaine"

Guillaume Chartier a été condamné pour fraude fiscale, banqueroute et abus de biens sociaux.

Ce n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, Guillaume Chartier va être "remis à la justice française en fin de semaine", indique la cour d'appel d'Orléans, dans un communiqué, ce mercredi 7 juin.

Condamné en seconde instance pour fraude fiscale - il est question de plus d'un million d'euros -, banqueroute et abus de biens sociaux, à trois ans de prison dont un an ferme, en janvier 2023, l'ex-tailleur tourangeau a été interpellé à l'aéroport de Rome, le 21 mars dernier, comme relayé par nos confrères de La Nouvelle République . "Les autorités judiciaires de Rome ont autorisé son extradition", précise la cour d'appel d'Orléans.

Un exil à Malte

Exilé à Malte depuis plusieurs mois, Guillaume Chartier, âgé de 38 ans, ne s'était pas déplacé à son procès en appel. Son avocat avait indiqué qu'il souffrait de problèmes cardiaques et qu'il ne pouvait pas voyager.