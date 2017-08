A Soustons, la fresque géante de la station d'épuration a été taguée

Ce week-end, dans les Landes, à Soustons, la fresque murale géante de la récente station d'épuration a été recouverte de tags. Rémi Bertoche, l'artiste landais, est choqué.

C'est une vague bleue de 350 m2 qui se déroule sur le mur en béton d'une des gigantesques cuves de la toute récente station de traitement des eaux usées de Soustons. La fresque qui a coûté 30 000 euros (financés en quasi-totalité par des mécènes et des partenaires privés) a été souillée ce week-end par des individus qui sont passés sous les grillages de l'enceinte pourtant protégée et surveillée par des caméras. Des tags gris et noirs masquent désormais une partie de la belle bleue.

J'aime toutes les formes d'art. Mais là, le but est seulement de dégrader une œuvre déjà existante, c'est dommage - Rémi Bertoche, l'auteur de la fresque

Rémi devant son oeuvre souillée © Radio France - Christophe Van Veen

Un travail de longue haleine souillé en quelques minutes

La fresque de Rémi Bertoche a été réalisée par lui au pinceau, à la main, durant quinze jours, de 6 heures du matin à 22 heures. La voir détériorée par des tags sans couleurs, vite faits, et mal faits, est donc un crève-cœur. Après l'enquête de gendarmerie et le travail des assurances, l'artiste espère bien rénover sa vague et effacer les tags.

Rémi Bertoche constate les dégâts Copier

Ses premières fresques à l'âge de 3 ans

Rémi est un passionné de fresques murales. Sa première fresque fut une frasque. A trois ans, il a descendu un escalier en béton de sa maison avec trois feutre de couleurs différentes, et il a trouvé très beau le résultat. Depuis, on peut admirer la créativité du peintre-surfeur de Seignosse (Landes) notamment sur des blockhaus sur nos plages, que Rémi habille de bleu turquoise et de dessins d'odyssées maritimes.