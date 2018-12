Soutien à un leader palestinien : bras-de-fer entre le préfet de Meurthe-et-Moselle et deux communes

Le tribunal administratif de Nancy a examiné lundi 17 décembre les recours du préfet de Meurthe-et-Moselle : il demande l'annulation de deux délibérations de soutien à un leader palestinien, Marwan Barghouti, adoptées par les communes de Vandœuvre-lès-Nancy et Villerupt. Décision dans 3 semaines.

Nancy, France

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées ce lundi matin devant le tribunal administratif de Nancy, des sympathisants et militants - pour l'essentiel - de l'Association France Palestine Solidarité. Tous présents à l'audience pour apporter leur soutien aux maires de Vandœuvre-lès-Nancy et Villerupt alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la justice d'annuler dans chacune des communes, une délibération (en date du 25 juin 2018 pour Vandœuvre et du 9 octobre 2017 pour Villerupt) qui rend hommage à Marwan Barghouti, un leader palestinien emprisonné en Israël.

Selon le préfet - qui n'était pas présent à l'audience ni représenté - ces délibérations ne présentent pas d'intérêt public local et s'immiscent dans la politique étrangère française. Des arguments validés par le rapporteur public qui demande au tribunal administratif d'annuler les deux délibérations. Mais les avocates des communes ne l'entendent pas de cette manière. Celle de Villerupt met en avant un "problème de recevabilité" d'un recours "totalement tardif", en juin dernier, contre une délibération d'octobre 2017 qui a passé le contrôle de légalité du même préfet.

L'avocate de la municipalité de Vandœuvre, elle, estime que l'intérêt public local de la délibération du conseil municipal est avéré. "Vandœuvre compte près de 80 nationalités sur son territoire", indique Me Christine Tadic. "Le maire de Vandœuvre a invité l'épouse de Marwan Barghouti pour une conférence-débat. Elle est venue et la salle était comble, ce qui démontre l'intérêt public local."

La justice se prononcera dans trois semaines. Une première délibération du conseil municipal de Vandœuvre-lès-Nancy au sujet de Marwan Barghouti a déjà été annulée en mai dernier par la justice sur requête du préfet.