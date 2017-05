Edmond Damais (DLF Isère) : "Le Front national n'est plus un parti d'extrême droite mais un parti de droite"

Edmond Damais, responsable du mouvement Debout la France en Isère revient sur les tensions au sein de son parti après le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. Un choix que lui soutient "à 100%".

Le parti de Debout la France est divisé depuis le 29 avril dernier et l'annonce du soutien de son président Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, candidate du Front National qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Cette accord entre les deux candidats a entraîné des défections des membres du parti et suscité l’incompréhension de certains militants. Sur France Bleu Isère, Edmond Damais, responsable du mouvement en Isère approuve cette alliance: "Il fallait absolument faire un barrage à Emmanuel Macron, le candidat de la finance, des banques et des lobbys."

Le parti qui se revendique gaulliste à donc rejoint le Front national. Pour Edmond Damais, il n'a pas pour autant vendu son âme au diable : "Je ne pense pas que le Front national soit le diable, le parti a fait un grand ménage depuis que Marine est à la tête du mouvement, le Front National n'est plus à l'extrême droite, il est actuellement un parti de droite comme Debout la France est un parti gaulliste".

Cet accord acte la nomination de Nicolas Dupont-Aignan à Matignon en cas de victoire de Marine Le Pen, mais aurait il aussi un intérêt financier, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais de campagne de Nicolas Dupont Aignan qui a échoué de peu à franchir la barre des 5% (seuil nécessaire pour le remboursement des frais par l'Etat) . Non, répond Edmond Damais qui affirme que le parti se débrouillera tout seul : "Nous (Debout la France) allons rembourser nous-même nos frais de campagne grâce aux dons et aux adhésions. Le Front national n'a rien à voir avec le remboursement de nos frais de campagne".

"Aucun accord pour le moment pour les élections législatives"

Quid des élections législatives les 11 et 18 juin prochain ? mais le responsable isérois de Debout la France dément tout accord pour le moment : "Pour le moment, il n'y a aucun accord entre les deux partis, Debout la France va présenter des candidats sur toutes ses circonscriptions".

Sur la question de l'euro, cet accord entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen a semble-t-il changé la position du Front national sur l'abandon de la monnaie unique européenne. Edmond Damais confirme ce revirement : "Notre position est claire, si Marine Le Pen l'emporte le 7 mai, nous allons renégocier les traités européens mais pas sortir de l'Euro. Marine Le Pen a repris le programme de Nicolas Dupont-Aignan en ce qui concerne l'euro."

Marine Le Pen à la traîne dans les sondages, la candidate de Front national devrait attaquer son adversaire Emmanuel Macron ce soir lors du débat télévisé. Edmond Damais y croit et pense que ce débat "peut être décisif".