Soutien scolaire à Châteauroux : les leçons avant les crampons !

Depuis deux ans, le rituel est le même, chaque lundi. Les enfants arrivent par petits groupes, entre copains, à la sortie de l'école et s'attablent dans le club house du club de foot de l'Entente Grandchamps Touvent. L'équipe encadrante distribue les goûters, avant que chacun ne sorte ses cahiers.

ⓘ Publicité

"C'est trop bien de travailler tous ensemble ! Ca m'aide beaucoup" explique Mouammar qui entame sa lecture sans rechigner. Ses copains Pacôme, Kim ou encore Gaspard, révisent les règles d'orthographe avec Chloé, une maman de licenciée bénévole. "J'ai trois fils, tous inscrits au foot. Je me suis portée volontaire pour assurer l'aide aux devoirs le lundi. On relit ensemble les leçons, je corrige les exercices... Ca permet aux enfants d'être encadré et ça aide les parents qui finissent tard. Au moins, ils n'ont pas les devoirs à faire !". Un élève de CM1 confirme : "Mes parents rentrent tard le soir. Là, ils me récupèrent au foot et mes devoirs sont déjà faits ! C'est super !"

Un adulte pour 3 élèves

A deux tables de là, c'est cours d'anglais avec Alix, futur instituteur. "Je me suis proposé parce que dans le cadre de ma formation c'est bien de suivre ces jeunes au long cours. J'aide en particulier ceux qui ont des difficultés. On cible ce qui leur pose problème pour les aider à avancer et ils font de gros progrès!".

Au total, une trentaine d'élèves, du CM1 à la 6ème, viennent ainsi chaque lundi soir, avant l'entrainement, encadrés par six parents et quatre futurs enseignants.

L'idée est portée par le coach, Patrick Thouvignon, éducateur. "Il y a beaucoup de jeunes issues de différentes nationalités, certains parents parlent mal français, d'autres travaillent tard, beaucoup sont séparés. Je voulais proposer cette aide pour les familles. Et les résultats sont déjà là. Les jeunes sont plus posés, plus autonomes et sur le terrain, plus sereins".

Une école de la citoyenneté

Le président du club, Richard Lindé, confirme : "Le foot, ca doit être une école de la citoyenneté. Là, on voit que les comportements évoluent, même en dehors des terrains, avec des jeunes qui viennent vers nous, qui nous parlent, nous saluent ! Ils voient qu'il y a des règles dans la vie et que nous sommes là aussi pour les aider".

Après une heure de soutien, les élèves rangent les cartables pour aller chausser les crampons. C'est parti pour une heure de sport. Sans rien d'autres à penser que de s'amuser !