Château-la-Vallière, France

Trois mineurs ont été interpellés lundi matin après des violences commises la veille à Souvigné, près de Château-la-Vallière. L'un d'eux a été placé en garde à vue et à l’issue présenté aux magistrats pour une mise en examen. Le second sera convoqué devant le juge des enfants et le troisième est en attente de sa décision pénale. Dimanche en fin d'après-midi, la communauté de brigades de Luynes a été appelée dimanche suite à une altercation sur la commune de Souvigné. Un conflit entre plusieurs personnes a dégénéré, et un individu approchant de ses 18 ans a sorti une arme de poing, revolver d’alarme réplique d’un colt python 357. Il amenacé de tuer les autres protagonistes de cette affaire et a tiré un coup de feu en l’air avant que tout le monde ne prenne la fuite.