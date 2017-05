Soyaux : la tension persiste au Champ de Manoeuvre

Le quartier du Champ-de-Manoeuvre à Soyaux, près d'Angoulême, est sous pression depuis samedi. Après les affrontements avec la police dimanche et lundi soirs, de nouveaux incidents ont eu lieu dans la journée de mardi. La tension reste vive sur place.

Vers 17h, c'est le bureau de poste qui a été encerclé par une cinquantaine de jeunes, qui lançaient des projectiles en tous genres. A l'intérieur du bureau, les agents de la Poste ne pouvaient pas sortir. Il a fallu faire intervenir une vingtaine de policiers pour dégager les lieux. Un peu plus tard, vers 19h30, les jeunes se sont à nouveau regroupés toujours au même endroit. Puis, nouveaux incidents vers 22h30. Les habitants du quartier ont entendu "deux explosions", comme des gros pétards. A l'angle du Boulevard Auriol et de la rue des Frères Pélissier, une voiture a été brûlée. On voit encore les traces de l'incendie ce mercredi matin.

Le distributeur de billets vandalisé © Radio France - Pierre Marsat

Du vandalisme

Devant le bureau de poste attaqué hier en fin d'après-midi, les déchets sont nombreux à joncher le sol. Le distributeur automatique de billets, en partie vandalisé lundi soir, a été définitivement mis hors service, avec la vitre fracassée et des rubans de papier déployés en longs serpentins. Au coin du centre culturel, des panneaux indicateurs ont été arrachés.

Des panneaux indicateurs arrachés © Radio France - Pierre Marsat

Pourquoi ?

Comme beaucoup de ceux qui acceptent de parler, mais ils ne sont pas si nombreux, une jeune femme rencontrée avec son enfant dans une poussette, ne comprend pas ce qui motive les jeunes à utiliser la violence. "Pourquoi ? ", c'est la question qui revient souvent : habituellement, le quartier du Champ de Manoeuvre est plus calme que d'autres quartiers, il n'y a pas eu d'effet déclenchant de cette tension. Et la chaleur de ces derniers jours ne peut pas tout expliquer. C'est sans doute sur ce diagnostic que vont travailler les élus de Soyaux, le Préfet et même les bailleurs sociaux, lors de la réunion d'urgence qui doit avoir lieu cet aprèsmidi à 16h à la mairie de Soyaux.