Le quartier du Champ-de-Manoeuvres à Soyaux, près d'Angoulême, n'est plus desservi le soir par les bus de la STGA. Après 4 caillassages de bus depuis le début de l'année sur la ligne numéro 6, la direction de la STGA a décidé de ne plus circuler dans ce quartier tous les soirs de cette semaine.

Soyaux, France

A l'arrêt de bus "Blanchettes", à l'angle des rues Maurice-Ravel et Maréchal-Fayolle, un panneau jaune informe les usagers du bus. La STGA, la société de transports du Grand Angoulême a décidé de dévier le trafic, tous les soirs à partir de 17h et jusqu'au samedi 31 mars inclus. Pas moins de 4 caillassages ont eu lieu dans le quartier depuis le début de l'année. Le dernier en date, jeudi soir, fait froid dans le dos : des pierres, grosses comme le poing, ont endommagé le pare-brise d'un bus et brisé une porte latérale en milliers de petits morceaux de verre. C'est pour la sécurité des usagers et des conducteurs que le directeur de la STGA, Patrice Grand, a pris la décision d'éviter le Champ-de-Manoeuvres, le soir.

Patrice Grand, directeur de la STGA © Radio France - Pierre MARSAT

Il y a bientôt dix ans, en décembre 2008, c'est un autre quartier sensible de l'agglomération d'Angoulême qui avait connu cette mésaventure : le quartier de Basseau. Là aussi des caillassages et autres jets de projectiles en tous genres mettaient en danger la sécurité des usagers et des conducteurs.

Le siège de la STGA à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Des courriers seront prochainement envoyés par la STGA aux abonnés du quartier du Champ-de-Manoeuvres pour expliquer la décision de dévier le trafic. D'ici là, toutes les informations sont consultables sur téléphones portables, tablettes, site internet.

L'un des bus de la ligne 6 concernés par cette mesure © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage dans le quartier du Champ-de-Manoeuvres Copier