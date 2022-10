Soyons : marche blanche pour Roberto, "tant qu'on n'aura pas trouvé l'auteur de ces faits ignobles"

Le 7 octobre 2021, Roberto Torres Pastore, 27 ans, a été retrouvé massacré par une trentaine de coups portés à la tête sur le chemin qui longe la lône de l'Ove aux bords du Rhône. Une journée terrible dont se souvient le maire de Soyons Hervé Coulmont : "quand l'atrocité tape à la porte d'un village comme le nôtre, évidemment, c'est compliqué. Je me rappelle, je partais vers la communauté de communes à 8h du matin, on m'appelle et on me dit qu'on a découvert un corps encore en vie sur la commune (ndlr : Roberto est découvert par un promeneur sur le chemin. Il est encore en vie à ce moment là mais décèdera à l'hôpital des suites de ses blessures). Donc je fais demi tour et je me rends sur les lieux. Et tout s'engage après sur une journée très compliquée avec la venue de la police et évidemment les services municipaux mis à pied d'œuvre pour accompagner, pour barricader des espaces, le lieu où tout s'est passé. Des moments très compliqués. D'entrée, on ne comprend pas trop ce qui se passe et puis après, on s'aperçoit du drame qui est arrivé sur la commune."

Cet événement tragique a marqué durablement les habitants de la commune et ceux qui se baladent souvent sur ce chemin. Le meurtrier de Roberto n'est toujours pas identifié. Hervé Coulmont et son conseil municipal ont donc fait le choix d'organiser cette nouvelle marche blanche : "à la fois on ne voulait pas sacraliser l'endroit par une stèle ou quelque chose qui pouvait rappeler cet événement, mais à la fois aussi, avec les élus, nous avons pensé que de tenir le devoir de mémoire à travers Roberto, le soutien à sa famille, c'était important. Et du coup, on a décidé que peut être chaque année, tant qu'on n'aura pas trouvé l'auteur de ces faits ignobles, nous garderons en tout cas cette action pour la mémoire de Roberto."

La première marche blanche quelques jours après le meurtre avait rassemblé 300 personnes. La marche de ce vendredi soir partira à 18h de la halle du Brégard près du terrain de foot pour se terminer par un dépôt de gerbe à l'endroit où la victime a été retrouvée.