Soyons : un mois après le meurtre de Roberto, la vie reprend son cours, mais l'inquiétude demeure

C'était il y a un mois jour pour jour. Le 7 octobre dernier, Roberto, un cycliste espagnol de 28 ans, était retrouvé agonisant sur un chemin à Soyons, en Ardèche. Il décède quelques heures après son transport à l'hôpital. L'autopsie révèle un acharnement sur la victime, qui présente plus de 30 plaies à la tête et dont la boîte crânienne est enfoncée.

Un mois après, alors que le meurtrier est toujours en liberté, la vie a-t-elle repris son cours ? Chemin de l'Ove, le long du Rhône, où Roberto a été trouvé, les riverains reviennent peu à peu. "Les gens reviennent un peu, pour courir, ou se promener. Jusque là, c'était un lieu de promenade, très vivant, pour les Soyonnais mais aussi les gens autour", explique Hervé Coulmont, le maire de Soyons.

Une croix et des fleurs en mémoire de Roberto

"Je n'ai jamais cessé de venir, parce que c'est mon lieu de promenade, et que je ne veux pas rentrer dans la psychose, me dire que ça peut recommencer etc.", affirme Marie-Hélène. Elle promène ses chiens chaque jour sur ce sentier boisé en bord de Rhône, très calme.

Une croix en bois et des fleurs témoignent du drame, récent : "On y pense quand on passe devant, j'espère que ça va rester un lieu de recueillement", note Marie-Hélène. Son fils, Damien, l'accompagne : "Quand il y a un crime, un meurtre, il y a un coup de frein et puis il faut continuer sa vie. C'est un endroit merveilleux, on a envie d'y retourner malgré tout."

Une croix, une lettre et quelques fleurs ont été déposées à l'endroit où le corps de Roberto à été trouvé © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Chez certains riverains, l'inquiétude est toujours bien présente

Mais certains riverains sont plus inquiets. Il y a moins de monde qu'avant le meurtre, sur le chemin de l'Ove. Michelle est présidente du club de Tennis qui se trouve le long de la Via Rhôna. Elle a observé un changement des comportements : "_Beaucoup de femmes allaient courir seules et ne le font plus_. Ou alors elles y vont avec leurs enfants à vélo, elles estiment qu'en étant plusieurs, il y a moins de risques ou alors elles font venir leur mari. Donc il y a quand même une inquiétude réelle, qui persiste."

Marie, qui habite non loin, évitait déjà avant le drame d'aller seule se promener sur ce chemin. "_Il n'y a plus de sécurité nulle part_, c'est fini le temps où on pensait que le danger, c'était dans les grandes villes. Ce meurtre montre qu'aujourd'hui, un homme ne peut plus se promener seul en pensant qu'il est en sécurité parce que c'est un homme."

Hervé Coulmont, le maire de la commune tempère : depuis le meurtre, les Soyonnais se sont adaptés, mais la vie a reprend doucement : "Il y a de la prudence : on ne vient plus courir seul le soir, on fait attention à la tombée de la nuit, mais ça continue à reprendre vie et c'est important pour ce lieu magnifique."

Le sentier, boisé et calme est un lieu magnifique qui était très apprécié des promeneurs © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Il espère surtout désormais que les enquêteurs trouveront le ou les coupables, pour pouvoir clore ce chapitre et permettre aux Soyonnais de faire leur deuil.