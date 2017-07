Le chien Sparrow rejoint les rangs de la Gendarmerie nationale

Recueilli en novembre dernier par un refuge à proximité de Clermont-Ferrand, le malinois d'un an et demi rejoint officiellement le groupe d'intervention cynophile de la Gendarmerie. Il a effectué sa première intervention ce mardi.

Sparrow c'est son nom. En novembre dernier, il est recueilli par l'association protectrice des animaux (APA) de Gerzat. Le jeune malinois est très joueur, très dynamique, et ne peut pas être confié à une famille. C'est la raison pour laquelle la directrice de l'APA contacte la gendarmerie : "On a de plus en plus de chiens comme ça qui nous reviennent. Ils sont imposants et nécessitent une attention toute particulière. C'est pourquoi régulièrement j'en informe la police et la gendarmerie" explique Marylène Jaby, la directrice de l'APA.

Il est beau le toutou ! © Radio France - Olivier Vidal

L'adjudant Laurent Mars, maître-chien au groupe d'intervention cynophile (GIC) de la Gendarmerie se montre intéressé. Il se rend par deux fois au refuge. La deuxième fois, il repart avec l'animal. Le chien est fougueux, désocialisé mais avec un fort potentiel. Commence alors un long travail de dressage et de formation mené par les maîtres-chiens du GIC.

Un matricule pour Sparrow comme pour tout gendarme

Il y a quelques mois, Sparrow et son nouveau maître se rendent au centre national d'instruction cynophile de Gramat, dans le département de la Loire. Tous les deux suivent un stage de quatorze semaines à l'issue duquel la décision est prise. Sparrow peut intégrer la Gendarmerie nationale, en tant que chien de détection (stupéfiants, billets...). La cérémonie de fin de stage a lieu le 14 juillet, tout un symbole.

Cette semaine Sparrow a débuté donc son service au sein de la Gendarmerie avec une première intervention sur un contrôle routier mardi. Comme les seize autres chiens du GIC, il dispose désormais de son propre matricule. Il devrait officier durant neuf années au sein de la Gendarmerie avant de retrouver son tout premier maître.