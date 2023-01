Spéciale Justice : dans la robe d'avocats du barreau de Châteauroux

Quand on pense "avocat", on imagine la robe noire, enfilée solennellement, et l'hermine immaculée accrochée à l'épaule. On pense aux grands gestes théâtraux, devant le président, aux plaidoiries tonitruantes dos au public, face à la cour, aux envolées lyriques et aux discussions à voie basse avec leur client. "La plaidoirie, ce n'est pas vraiment ce que je préfère. Mais avec le temps, j'apprends à apprécier" sourit Alban Briziou, avocat pénaliste au barreau de Châteauroux.

Il faut dire que le quinquagénaire est un jeune avocat. Assureur de profession, il a quitté son premier métier pour rejoindre son épouse : "Elle est avocate et quand ses associés sont partis à la retraite, j'ai repris mes études pour la rejoindre. J'ai fait mon droit à Poitiers, puis j'ai passé deux fois le barreau de Châteauroux avant de l'avoir... et j'ai prêté serment en 2018, à 45 ans..."

Son épouse, et désormais associée, est spécialiste des affaires civiles, familiales, et prudhommales. Marie-Laure Briziou-Henneron a commencé elle aussi comme pénaliste, avant de "glisser" peu à peu vers d'autres spécialités. Et elle voit son métier évoluer. "De plus en plus souvent, nous donnons un conseil, une consultation, et cela s'arrête là. Il n'y a pas forcément la nécessité d'un dossier derrière. Parfois, il y a besoin de formaliser les choses devant un juge parce que c'est une sécurité pour chaque partie, mais le plus souvent, il ne s'agit pas de conflit ouverts"

Du simple conseil à la médiation, pour éviter que le conflit ne s'envenime et qu'on s'oriente vers un procès. C'est aussi une façon de désengorger les tribunaux . " A Châteauroux, les délais sont très raisonnables, environ 6 mois. Mais cela pourrait aller plus vite s'il y avait davantage de moyens. On manque de greffiers, on manque de magistrats... "

"On a souvent le mauvais rôle"

Alban Briziou a, lui, choisi la voie du pénale. "Chaque journée est différente. On m'appelle pour des gardes-à-vue, je rencontre le suspect, et si on se fait mutuellement confiance, je suis ensuite toutes les étapes de l'enquête, jusqu'au jugement et même après, dans le cas d'une condamnation, jusqu'à l'aménagement de peine".

Un métier passion qui conduit parfois - souvent- à des situations "schizophréniques", lorsqu'il s'agit de défendre quelqu'un que l'on sait coupable. "Lors de mon tout premier dossier d'assise, j'assistais un père accusé de viol sur sa fille, mineure de 15 ans. C'est très difficile. Pendant les deux ans de l'instruction, je me suis demandé si j'étais capable de porter la parole de mon client quasiment tous les jours. On a souvent le mauvais rôle". Tout le talent de l'avocat résidant dans l'équilibre à trouver "entre ce que l'on sait, ce que l'on doit dire au juge. On ne doit pas trahir son client et en même temps ne pas dire plaider n'importe quoi".

Tous les deux ont ainsi été marqué par de lourds dossiers. Marie-Laure Briziou-Henneron, au début de sa carrière, a participé au procès de révision de Patrick Dills. "Ca m'a beaucoup marqué. Et c'est peut être pour cela que je ne fais plus de pénale maintenant..."

Concilier pour éviter le procès

Pour la plupart des justiciables, pousser la porte d'un cabinet d'avocats peut paraitre intimidant et certains craignent de se lancer dans des démarches longues et couteuses. "Une consultation simple coûte environ 60 euros. Il est possible, sous condition de ressource, de se voir allouer un bon de consultation par le tribunal qui donne le droit à un entretien gratuit avec un avocat" rassure Marie-Laure Briziou-Henneron.

Le barreau de Châteauroux compte 42 avocats. Celui de Bourges 93.

"Nous peinons à attirer de jeunes confrères. Pourtant, pour un jeune confrère, ici, il y a des permanences, des gardes-à-vue, qui vous permettent assez facilement de créer votre clientèles".

Tous deux ont choisi ce métier pour son côté "profondément humain" : "On est des confidents, on accompagne, on assiste, on écoute. Combien de fois on nous demande "Pourriez vous écrire pour moi ? Je ne sais pas comment faire"".

Ecouter, pour ensuite porter la voix.