Spéciale justice : témoignage d'un juré aux Assises du Cher

C'est un rôle assez mystérieux vu de l'extérieur : celui de juré aux Assises. Ces citoyens tirés au sort sur les listes électorales participent au jugement des crimes, aux côtés de trois magistrats professionnels. Ils sont amenés à se prononcer sur la culpabilité et sur la peine du ou des accusés dont ils ont suivi l'ensemble du procès. Comment se déroule ce processus ? Et comment ces citoyens vivent-ils cette expérience ? Nous avons recueilli le témoignage de Grégoire, juré à la Cour d'Assises du Cher ce mois de janvier 2023.

La sélection des jurés

Si vous êtes inscrits sur les listes électorales, vous pouvez être tirés au sort pour être juré aux Assises de votre département. Comme pour Grégoire, c'est votre mairie qui vous prévient. Dans un premier temps, vous êtes averti en amont que vous pourrez être amené à exercer ce rôle l'année suivante. C'est le premier tirage au sort. D'autres étapes de sélection sont ensuite prévues. Dans un second temps, une commission spéciale affine la liste des potentiels jurés, en appliquant les conditions nécessaires :

avoir plus de 23 ans.

être de nationalité française.

savoir lire et écrire français.

ne pas être dans une situation d'incapacité (déjà condamné pour un crime ou un délit, agent public révoqué de sa fonction, personne sous régime de curatelle ou de tutelle, ou sous sauvegarde de justice).

ne pas présenter d'incompatibilités (membre du gouvernement, parlementaire, magistrat, agent de l'administration policière, de gendarmerie, et pénitentiaire, ainsi que toute personne en lien avec la procédure judiciaire, les proches des accusés, des victimes etc.).

ne pas avoir déjà été juré dans le département il y a moins de cinq ans.

Après avoir regardé ces critères, et examiné d'éventuelles demandes de dispenses, un nouveau tirage au sort est effectué, avec la constitution de deux listes (pour les jurés, et les jurés suppléants). Le président de la Cour d'Assises ou son suppléant tirent ensuite au sort 35 jurés par session d'Assises, et 10 suppléants.

Au début de la session, un ultime tirage au sort a lieu pour sélectionner au final 6 jurés qui constituent le jury. À chaque nom tiré au sort l'avocat de la défense et l'avocat général peuvent récuser les jurés (ils ont tout de même une limite du nombre de récusations). Grégoire se rappelle bien de cette étape, très solennelle : "Vous avez 35 personnes, homologues, qui sont dans la salle avec vous ; avec des parcours différents, des âges différents, des professions différentes. Dans un premier temps c'est vrai qu'on se pose la question de savoir : est-ce que c'est bien notre place ? (...) On se rend vraiment compte du poids de cette charge au moment où vous êtes tiré au sort devant l'ensemble des autres jurés, devant la Cour, devant les accusés qui sont présents, les familles aussi étaient présentes dans un premier temps [le procès auquel a assisté Grégoire s'est ensuite tenu à huis-clôt]".

Les jurés ont le droit à une matinée de formation, pour leur expliquer le fonctionnement du tribunal, le déroulement d'un procès, et le rôle des différents acteurs.

Sept jours de procès, 80 pages de notes

Le procès auquel a assisté Grégoire a été relativement long, puisqu'il s'est étalé sur 7 jours. "Il y a pleins de situations à appréhender, des faits à appréhender, des études de personnalités des accusés [ils étaient sept dans ce procès, NDLR] qui sont en face de vous pour essayer de comprendre, et je dis bien essayer, de comprendre ce qui aurait pu les pousser dans cette situation. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là" explique le juré. Pour pouvoir bien garder en mémoire tous ces éléments, Grégoire a pris de nombreuses notes ; "je me suis retrouvé avec 80 pages de notes au bout de ces sept jours. Mais ca m'a permis quand même de les relire avant le délibéré, pour essayer de voir si je n'étais pas passé à côté de quelque chose, me remémorer aussi l'ensemble des débats".

Des nuits agitées

Au cours de la journée, les jurés peuvent échanger entre eux, ainsi qu'avec les magistrats professionnels. Mais le soir, en rentrant chez eux, ils sont tenus au secret ; les débats sont confidentiels. Pas question donc d'en parler à ses proches. Une situation pas toujours évidente : "C'est effectivement compliqué parce que c'est une situation complétement inédite, donc on a envie de faire vivre un peu cette situation, de s'exprimer, d'avoir aussi un exutoire lorsqu'on rentre chez soi, parce qu'on entend des choses qui sont assez lourdes à porter durant toute la journée. Et puis il y a un vrai sentiment de solitude quand on rentre. Oui on est avec des magistrats le jour et d'autres homologues (...) mais effectivement quand on rentre le soir on se ressasse les événements, on se ressasse les éléments du dossier, on se refait le film le soir même et la nuit aussi (...) nuit qui n'a été très sereine, un peu chahutée" décrit Grégoire.

Dix heures de délibéré

En conclusion du procès, les jurés, toujours accompagnés des trois magistrats professionnels, doivent se prononcer dans un premier temps sur la culpabilité des accusés. "D'abord on procède à un tour de table (...) À chacun de jouer le jeu ou pas de se livrer vis-à-vis des autres jurés, ce qui n'est pas forcément simple parce qu'on a pour le coup le jugement des autres par rapport à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser (...) En ayant toujours en tête l'intime conviction". Après les échanges vient le moment du vote, à bulletins secrets. La décision se prend à une majorité de sept voix, sur l'ensemble des neuf membre du jury. En cas de culpabilité, le jury doit ensuite se prononcer de la même manière sur la peine pour chacun des accusés. Le délibéré auquel a participé Grégoire a duré au total dix heures.

Il dit aujourd'hui ressortir de cette expérience "grandi" même si par ailleurs l'expérience a aussi été "douloureuse" : "On se rend compte que l'on ne vit pas forcément dans le même monde que les accusés, donc il faut aussi comprendre ce monde là. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, pour certains (...) Surtout au moment du délibéré on se dit : qui suis-je moi pour avoir juger de ce qu'a fait telle ou telle personne ? Pour me prononcer sur une peine, quelle quelle soit, et surtout une peine de prison, donc privative de liberté ?" relate Grégoire. Le juré tient à souligner l'accompagner fourni par les magistrats professionnels, leur parfaite connaissance du dossier, et les échanges "nourris et vraiment intéressants" qui ont permis d'alimenter sa réflexion