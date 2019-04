Spectacle "Hit Parade" : un producteur mosellan mis en cause par 50 salariés

Moselle, France

Vous vous souvenez peut-être de ce spectacle, "Hit Parade", monté en 2016 par David Michel, ancien patron de boîte de nuit en Moselle et producteur de spectacle. Un show hors du commun avec des hologrammes de stars défuntes : Claude François, Mike Brant, Dalida ou encore Sacha Distel. Sauf que le spectacle a fait un flop, et qu'après les dates parisiennes et le début de la tournée, la deuxième partie des dates en région a été annulée. Une cinquantaine d'intermittents du spectacle qui participaient au show ont porté plainte : ils réclament 350.000 euros de salaires impayés ! Une audience a eu lieu le 13 mars dernier à la chambre commerciale du TGI de Metz, le jugement a été mis en délibéré au 23 avril, c'est-à-dire ce mardi.

L'accueil a été plus que froid : des salles à moitié remplies, les gens nous huaient" - François, danseur dans le spectacle

Tout commence en 2016, avec le lancement du spectacle "Hit Parade" au Palais des Congrès de Paris. Les premières représentations sont compliquées : "Ce n'était pas prêt techniquement, raconte François, un jeune danseur de la troupe. L'accueil a été plus que froid : des salles à moitié remplies, les gens nous huaient". Mais la production décide de maintenir la tournée, et la bonne trentaine de dates prévues. Les intermittents du spectacle signent leurs contrats de travail. "Il n'y avait rien d'anormal", poursuit François.

Une société en cessation de paiement depuis 2015

Mais l'aventure s'arrête au mois de mai 2017. La deuxième partie de la tournée est annulée. La société de production, Flower Power Productions, est placée en liquidation judiciaire. Et c'est là que les ennuis commencent : normalement, dans ce genre de cas, le fond de garantie des salaires paye les traitements des employés. Sauf que le liquidateur refuse, au motif que la société de David Michel est en fait en cessation de paiement depuis 2015, avec un passif de neuf millions d'euros. Les contrats de travail signés après cette date sont donc considérés comme nuls.

Cela ne peut pas être un mode de gestion : embaucher des salariés en sachant pertinemment qu'on ne pourra pas les rémunérer, déposer le bilan, et laisser le fonds de garantie des salaires intervenir. C'est insupportable" - Me Sandra Renda

Le problème, pour les intermittents qui ont participé à ce spectacle, c'est qu'ils ont vraiment travaillé, et qu'ils ont par ailleurs refusé d'autres contrats pour pouvoir effectuer la tournée. "C'est surréaliste, commente Me Sandra Renda, qui représente 48 des 50 plaignants. Il y a un acharnement contre les salariés, et le producteur, lui, n'est pas inquiété - il n'était d'ailleurs pas présent à l'audience du 13 mars. Cette situation est aberrante, ça ne peut pas être un mode de gestion : embaucher des salariés en sachant pertinemment qu'on ne pourra pas les rémunérer, déposer le bilan, et laisser le fonds de garantie des salaires intervenir. C'est insupportable."

Un nouveau spectacle en préparation

Le tribunal rendra sa décision ce 23 avril. De son côté, David Michel a monté un nouveau spectacle, "L'Idole des Jeunes", autour de Johnny Hallyday - d'ailleurs contre l'avis de Laeticia Hallyday - qui se jouera en décembre au Casino de Paris. Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.