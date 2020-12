Spectaculaire accident à Chambéry, un bébé légèrement blessé

Un accident sans gravité mais spectaculaire a eu lieu mardi soir entre une voiture et un camion, sur la voie rapide urbaine qui traverse Chambéry. Un enfant d’un an a été conduit au CHU de Grenoble pour des examens de contrôle.

Cet accident mardi soir a engendré d’importants ralentissements pendant plus d’une heure, à partir de 17h. L’accident a eu lieu dans le sens Aix les Bains, Grenoble, au niveau de la sortie La Cassine. Une voiture et un camion se sont percutés. La voiture a terminé sa course sur le toit, sur la voie de gauche. A l'intérieur, il y avait une femme et son bébé de un an. Ils vont bien. L'enfant a été transporté au CHU de Grenoble pour des examens de contrôles.