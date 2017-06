Spectaculaire accident à Mont-de-Marsan : "On a cru à un attentat"

Une voiture a réduit en miettes la vitrine d'une boutique de la rue des Cordeliers, ce mercredi matin, à Mont-de-Marsan. À bord, un couple de personnes âgées a été choqué et hospitalisé pour des examens.

Un accident spectaculaire, et une belle frayeur vers 10h ce matin, pour les clients et les vendeurs de la boutique SFR de la rue des Cordeliers de Mont de Marsan : alors qu'elle venait juste d'ouvrir, une voiture a percuté la vitrine, dont il ne reste que des miettes !

La voiture sortait de stationnement quand le conducteur, un homme de 88 ans, accompagné de son épouse, a perdu le contrôle. Célia, une des employées de la boutique, a assisté à toute la scène : "J'étais en train de servir des clients au fond du magasin, quand j'ai entendu un coup d'accélération puis une grosse explosion."

Avec tout ce qui se passe, on a d'abord cru que c'était un attentat" - Célia, employée de la boutique

Signe des temps, l'hypothèse d'un accident n'est pas venue immédiatement à l'esprit de Célia : "Avec tout ce qui se passe, on a d'abord cru que c'était un attentat, donc on s'est caché derrière le comptoir". Il s'agissait en fait d'un couple de personnes âgées, au volant d'une voiture qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser. "Le conducteur a du confondre accélerateur et frein, il y est allé plein fer et nous a dégommé toute la vitrine", poursuit Célia.

Plus de peur que de mal : des passants ont immédiatement porté secours au couple, bloqué dans la voiture, mais qui semblait ne rien avoir. Célia et ses clients en sont quitte pour une belle frayeur : "On a de la chance, d'habitude il y a beaucoup de monde à l'entrée du magasin, ce matin nous étions tous au fond !"

Les personnes âgées ont été hospitalisées pour des examens. Quant aux employés de la boutique, pas de chômage technique malgré la fermeture exceptionnelle : un bon coup de ménage les attend !