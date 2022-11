Spectaculaire accident place d'Erlon à Reims

C'est sans doute le malaise de la conductrice qui a provoqué l'accident . Ce mercredi, à la mi-journée, une voiture a quitté sa trajectoire au niveau du rond point de la place d'Erlon à Reims, plié deux poteaux en métal avant de terminer sa course à quelques mètres seulement de la vitrine du Lion où des clients étaient en train de déjeuner. La conductrice, une femme âgée a vraisemblablement eu un malaise cardiaque. Quand les secours sont arrivés sur place, la conductrice a été extraite du véhicule, médicalisée et réanimée par pompiers et SAMU. Une fois stabilisée, elle a pu être transportée à l'hôpital. L'accident n'a pas fait d'autres blessés. le véhicule a été rapidement dégagé et la place d'Erlon intégralement rendue à la circulation des piétons.

