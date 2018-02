Spectaculaire accident sur le Lien entre Saint-Mathieu de Tréviers et Assas

Par Elisabeth Badinier, France Bleu Hérault

Un chauffeur de poids-lourd a perdu le contrôle de son enfin et fini sa course à cheval sur une barrière de sécurité. L'accident s'est produit sur le Lien entre Saint-Mathieu de Tréviers et Assas ce lundi après-midi.