Valence : spectaculaire collision sur la Lacra, pas de blessé

Le carambolage a impliqué ce lundi après-midi un fourgon et deux voitures sur la Lacra, le contournement de Valence. Une voiture s'est retrouvée sur le toit, l'autre de travers sur le talus. Aucun des occupants n'a été blessé.

Valence, France

Les témoins ont été très impressionnés par l'accident. Il s'est produit vers 15h30 dans la bretelle d'accès à la Lacra, entre Valence-Sud et la montée de Lautagne. D'après les premiers éléments, un fourgon a percuté la voiture qui se trouvait devant lui. Elle-même est allée percuter une autre voiture. Bilan : une voiture de travers sur le talus et, plus spectaculaire, une autre renversée sur le toit avec sa remorque.

Par chance, personne n'a été blessé. Les pompiers n'ont même pas eu à transporter quelqu'un pour des examens de contrôle.