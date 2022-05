Évasion de Redoine Faïd en 2018 : 11 personnes renvoyées aux assises

Redoine Faïd et dix personnes suspectées d'être ses complices sont renvoyés aux assises pour l'évasion spectaculaire du braqueur multirécidiviste en 2018, selon l'AFP. Il avait réussi à s'évader de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, à l'aide d'un hélicoptère.

Deux de ses frères jugés eux aussi

Selon l'ordonnance de mise en accusation des juges d'instruction rendue mercredi 4 mai, deux de ses frères et trois de ses neveux seront notamment jugés pour l'aide apportée dans l'organisation et la réalisation de l'évasion du "roi de la belle" le 1er juillet 2018, puis lors sa cavale et jusqu'à son interpellation trois mois plus tard à Creil, dans l'Oise.

Le dimanche 1er juillet 2018, Redoine Faïd s'évade par hélicoptère du centre pénitentiaire de Réau, vers 11h20, avec la complicité d'un "commando armé". À ce moment là, l'engin se pose presque dans la cour d'honneur de la prison, restant "en léger survol", le temps que deux personnes scient une porte pour aller chercher le braqueur multirécidiviste au parloir. Une évasion qui dure quelques minutes. Le commando qui organise cette évasion a braqué le pilote de l'hélico et le force à faire le trajet.

Déposés à Gonesse, dans le Val-d'Oise, Redoine Faïd et ses complices prennent la fuite sur l'autoroute A1. Le braqueur devient alors le détenu le plus recherché de France. Il sera retrouvé trois mois après son évasion à Creil, dans l'Oise. En 2017, il avait déjà été condamné à dix ans de prison pour s'être évadé de la prison de Sequedin (Nord), en 2013, avec quatre complices.