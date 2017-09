Spectaculaire incendie à la gendarmerie de Grenoble en pleine nuit

Le parking couvert de la gendarmerie de Grenoble a été ravagé par les flammes dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucune habitation n'a été touchée, il n'y a pas de blessé. 50 pompiers mobilisés pour éteindre l'incendie.

L'Incendie s'est déclaré vers 3h30 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi dans les locaux de la gendarmerie de l'Isère, avenue Léon Blum à Grenoble. Le feu d'origine inconnue a pris dans dans le parking couvert de la gendarmerie qui est un bâtiment indépendant du centre opérationnel et des logements des gendarmes. Le parking est construit sur deux niveaux et c'est l'étage supérieur qui a été touché. "Ce niveau a été entièrement ravagé" confie à France Bleu Isère Charles Barbier, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère. Plusieurs véhicules sont partis en fumée mais on ne connait pas à pour le moment le nombre exact.

50 pompiers mobilisés, incendie à présent maîtrisé.

Le bâtiment étant totalement indépendant du centre opérationnel de la gendarmerie et des logements des gendarmes, il n'y a pas eu de blessé ni de dégat sur les autres entités de la gendarmerie. Un gendarme a toutefois été légèrement incommodé par les fumées. il a été conduit au CHU de Grenoble pour des examens mais son état n'inspire aucune inquiétude. Cinquante pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes. le feu est à présent maîtrise. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour déterminer les cause de cet incendie. .