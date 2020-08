Spectaculaire incendie dans la nuit chez Sodecal à Marnay

L'entreprise Sodecal ,qui fait de la gravure sur métaux à Marnay, en Haute Saône, a été touchée par un impressionnant incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Le site utilise des produits chimiques mais les cuves d'acide sulfurique et de soude n'ont pas été touchées.

Ce lundi matin les habitants de Marnay et ses environs se sont levés avec une odeur de brûlé. On a la doit au feu qui a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi l'entreprise Sodecal, un site industriel de la commune qui fait de la gravure sur métaux.

Les cuves d'acide sulfurique n'ont pas été touchées

Sodecal fait de la gravure sur métaux. C'est un bâtiment de 2500 mètres carrés qui brûlé en partie route de Gray.

La verrière en plexiglas a littéralement fondu sous l'effet de la chaleur. © Radio France - Marion Streicher

Le site utilise des produits chimiques et notamment de l'acide sulfurique et de la soude mais précision importante c'est l'atelier de rinçage qui a brûlé, précisément la chaîne de l'oxydation là où sont traités en surface les métaux avant d'être découpés et gravés. Les cuves de stockage avec l'acide n'ont pas été touchées. Il n'y a pas eu d'explosion ni de pollution. Malgré tout, les dégâts sont importants, l'atelier de traitement des surfaces est inutilisable.

Le feu a heureusement épargné les cuves d'acide sulfurique. © Radio France - Marion Streicher

L'incendie a été maîtrisé par les pompiers et il n'y a pas de risques pour la population. Une partie de l'usine a été épargnée notamment les bureaux, la découpe et l'atelier de sérigraphie. Mais rien ne dit que l'activité pourra se poursuivre pour les 24 employés de Sodecal dont une partie pourrait se retrouver au chômage technique. Sodecal produit notamment les plaques d'identification pour Alstom , les étiquettes en aluminium pour les bouteilles de champagne ou encore les plaques que vous pouvez voir sur les boîtes à lettres de La Poste.